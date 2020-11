Pide CROC Playa del Carmen acelerar aprobación de ley contra el outsourcing.

El tema del outsourcing o la contratación y pago de personal a través de las famosas pagadoras fue abordado por la cúpula de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en las instalaciones de Playa del Carmen; al respecto, Leslie Berenice Baeza Soto, asesora jurídica de la CROC, explicó se trata de uno de más cambios que contempla la reforma laboral y que para el organismo sindical se encuentra preparado.

“Todo parte de una estrategia que hemos estado diseñando, que nuestro líder nacional ha estado diseñando, para empezar es la capacitación de bajar a la estructura sindical todo lo que implica la reforma laboral que son muchos, muchos cambios que se han dado y que se seguirán dando sobre todo a partir del próximo año con los nuevos tribunales nacionales, centros de conciliación”, comentó en entrevista Leslie Berenice Baeza Soto, asesora jurídica de la CROC.

Explicó que hacia las empresas siempre ha habido diálogo a través de los delegados generales, los comisionados sindicales, los secretarios generales o cuando se trata de temas legales la parte que le corresponde, además de la aprobación de los contratos colectivos de trabajo mediante voto libre y secreto de los trabajadores, y que en Quintana Roo ya se empezaron a legitimar los contratos colectivos de trabajo.

“Como tal se tiene que ver todo desde lo local, pero sobre todo lo sindical, de ahí parte si no hay un trabajo real dentro de las empresas es que no van a prosperar esos sindicatos que no tienen bien trabajado y ese acercamiento con los trabajadores, entonces nosotros no le tememos a la reforma, al contrario la seguimos llevando a cabo, estamos cumpliendo siempre con la ley”, señaló tras llevarse a cabo un evento de outsourcing en las instalaciones de Playa del Carmen.

Añadió que es importante que los empresarios como dueños del capital, tienen que entender que en México las cosas están cambiando, puntualizó, y que tienen que ajustarse a las reformas legales por lo que una de ellas es quitar las pagadoras que aunque no son todas, la mayoría incurren en la ilegalidad.

