Pichi, un perrito de Cancún que perdió sus dientes por las “bombitas”

Merly, una joven universitaria de Cancún denunció en sus redes sociales como la pirotecnia y la falta de conciencia de unos vecinos provocaron que sus mascotas, se asustaran, hasta el punto de querer esconderse, en sus desesperación Pichi, uno de sus perros, mordió la protección de la puerta hasta que los dientes se le cayeron. Como esta historia muchas se repiten en la ciudad debido a la permisividad de las autoridades del uso de la pirotecnia.

“Fue un descuido que lamento con mi vida, y que no debió suceder. Si tan solo respetaran y entendieran que no es grato para muchas personas el uso de pirotecnia, por ejemplo si yo veo que a su hijo le incomoda o le asusta algo no iría a la puerta de su casa a seguir haciéndolo por diversión”, señaló la joven dueña de Pichi y Princesa.

Pichi y Princesa son dos perritos de casa, siempre están dentro del hogar pero cuando la ausencia de Merly es prolongado optan por dejarlos en el patio de la misma propiedad, sin embargo este sábado Pichi sufrió una crisis por la pirotécnia y en su afán por liberarse de las bombitas mordisqueó el alambre hasta que sus dientes se le cayeron y sus encías se cortaron, tuvo que llegar al médico para que lo sedaran y le retiraran los fragmentos de dientes que le quedaron colgados.

Pichi, un perrito de 7 años, que era muy feliz

Merly comentó a La Verdad Noticias que esta situación ocurrió debido a que unos niños de no más de siete años comenzaron a quemar estas bombitas afuera de su casa, sin embargo encontró fragmento de esta pirotecnia dentro de su hogar, lo que indica que se quemaron dentro de su propiedad probablemente con la intención de asustar a los dos animales.

Pichi está en proceso de recuperación

“Ellos no hablan pero dudo que no hayan escuchado el llanto que le ocasionaron y todavía tiraron sus fuegos artificiales dentro de mi casa. Amigos, neta no chinguen, es la primera vez y me está matando haber encontrado así a mi perro”, comentó en sus redes.

Al consultar a la línea de Bienestar Animal 998 892 3326, señalaron que este tipo de actos no se pueden denunciar, al cuestionar si la quema de pirotecnia se hace con la intención de lastimar a un animal, se podría hacer una denuncia, señalaron que no.

La desesperación le hizo morder la malla alámbrica

¿Cómo calmar a mi perro en temporada de cohetes?

La recomendación que se hace en caso de que un perro se altere debido a la pirotecnia, se recomienda darles Trets, un producto de la marca Nupec con pasiflora para mantenerlos relajados.

“Lo que le puedo ayudar en el caso del perrito es que le compre Treds son croquetas con pasiflora, o comprar la pasiflora es una especie de valeriana y la intención es de que se relaje, y también se consigue en tiendas naturistas. Siempre hay que tenerlos en casa y mantenerlo en un lugar con ruido con una tele con volumen alto pero con videos de sonido de la naturaleza”, señaló Diego de Bienestar Animal.

Pichi se quedó sin dientes

En años pasados, se han registrado perros con las uñas destrozadas a causa de la desesperación y dolor en los oídos que les provoca la pirotécnia, otros perros salen de casa y se pierden ante el ruido, en este caso Pichi perdió la mayoría de sus dientes a causa del juego de unos niños.

