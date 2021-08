Se registró un sismo de mediana intensidad al sur de Chetumal, los primeros registros señalan que fue un temblor de 5.4 en escala de Richter y el punto de epicentro fue la ciudad de Puerto Cortés en Honduras a unos kilómetros de la línea limítrofe con Guatemala y Belice, los primeros indicativos señalan que no hubo pérdidas materiales o vidas que lamentar hasta el momento.

En Chetumal no se sintieron lo movimientos telúricos según indican los ciudadanos que corroboraron a La Verdad Noticias que este evento fue imperceptible para la capital del estado de Quintana Roo, otras ciudades o destinos cercanos como Mahahual o Bacalar tampoco sintieron el movimiento de la tierra como en anteriores ocasiones.

San Pedro Sula, fue la ciudad hondureña que resintió el sismo de mediana fuerza, sin embargo, algo de lo que se temía serían las réplicas o alguna alerta de tsunami en la región del Caribe, pero hasta el momento dicha situación no ha ocurrido, para México la cercanía no influyó en esta ocasión pues la capital de Quintana Roo, Chetumal se encuentra 320 kilómetros al norte del epicentro, pero casi fue imperceptible.

Sismo no se dejó sentir en Chetumal pese a cercavnía con Honduras

Pese a cercanía a Chetumal, sismo en Honduras imperceptible en Quintana Roo

“No, fíjate que no se sintió nada, en las anteriores veces hemos visto cosas extrañas antes y durante un temblor, como el movimiento del mar o se escuchan como camiones de carga pasando, pero este día no se ha registrado aquí en la capital”, señaló un habitante de la capital del estado quien en el año pasado resintió el sismo que dejó en pánico a la población, pues no es muy común que esta zona del país tiemble.

El último temblor que se sintió en la región fue precisamente un año atrás, fue el 10 de agosto del 2020 cuando los capitalinos sintieron el movimiento de la tierra en su natal Chetumal, a diferencia de esta ocasión y ante una cercanía la situación fue diferente y no se generó algún peligro para el estado de Quintana Roo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!