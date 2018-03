Pescadores de Isla Mujeres salieron de casa y no regresaron

El 31 de marzo de 2016 un grupo de cinco pescadores salió de Isla Mujeres con rumbo a Punta Molas, cerca de Cozumel con el fin de cazar tiburón para el sustento de sus familias. La embarcación era capitaneada por Jorge Fernando de la O Ávalos que recién había regresado de Estados Unidos, el navío se llamaba Anastacia y hasta la fecha no se le ha vuelto a ver. Ángel Balán/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo En entrevista a Gloria Judith de la O Ávalos, hermana del desaparecido capitán, habló después de mucho tiempo respecto al tema, dijo que aún es difícil para ella y para sus padres retomar el tema pero que es necesario ahora que el caso vuelva y con esto la búsqueda se reavivará. Hace 21 meses se vio con vida por última vez a los pescadores Marco Antonio Bardales Pastrana, Russel Enrique Peche Cemé, Alfonso Jiménez Torres y Humberto Constantino Ordaz, fue cerca de las 7 horas del 31 de marzo en Punta Molas, después de unas horas los también pescadores que los habían visto aseguran simplemente desaparecieron. El caso se hacía más difícil cada día que pasaba y las autoridades respondieron aletargadamente, habían pasado 40 días desde la desaparición y el caso había sido ‘olvidado’ pues no se habían girado los oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores, algo necesario pues desde el inicio se sospechaba de que los desaparecidos se encontraban presos en Cuba. Los familiares aseguran que la tripulación Anastacia permanece con vida pues en todos los recorridos que realizaron por varios meses nunca encontraron parte de la tripulación. Esta versión tomó más fuerza cuando el número los celulares fue utilizado para hacer llamadas y mandar mensajes de extorsión en donde pedían dinero a cambio de los pescadores, esto a un mes del extravío de los isleños, las autoridades no revelaron la ubicación desde donde se realizó la llamada y este puede ser la clave en la búsqueda, los familiares aseguran que hoy los desaparecidos están vivos. (Parte 1 de 3)

Te puede interesar