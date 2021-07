Pescadores cumplen 11 días extraviados en alta mar; salieron de Isla Blanca

La mañana del sábado 26 de junio, tres pescadores zarparon de un muelle en la zona de Isla Blanca a bordo de una lancha pequeña de nombre “Pablo Vinicio” para pescar y tenían previsto volver al día siguiente; sin embargo, 11 días después los hombres se encuentran extraviados en alta mar.

Se trata que de Benjamín Figueroa García de 46 años de edad, de los cuales 35 ha sido pescador; los otros dos son Miguel Figueroa Chávez, de 42 años, y Marcos Rodríguez, de 35.

Familia de pescadores piden ayuda de Semar

La Semar informó que realiza acciones de búsqueda de los tres pescadores.

Ante la incertidumbre por el paradero de los tres pescadores, el pasado lunes 28 de junio, Virginia Rodríguez, esposa de Benjamín, se presentó en la Secretaría de Marina (Semar), en Isla Mujeres, para reportar la desaparición y solicitar ayuda.

“En la Marina me dicen que sigue la búsqueda, que estuvo unos días por avión, ahora no lo sé, pero ellos me comentan que sigue la búsqueda, pero sin resultados, no han encontrado nada, absolutamente nada, ni si quiera la lancha”, reveló doña Virginia Rodríguez.

En respuesta, la Semar emitió el martes 29 de junio un avisó a la comunidad marítima en el que indicó que la embarcación podría estar a la deriva, sin que hasta ahora se tengan rastros de ella y de los tres pescadores.

“La angustia es terrible de no saber dónde están, qué pasa, yo quisiera tener una noticia que alguien me dijera algo y nadie, no hay noticias de ellos por ningún lado y entonces es desesperante”, dijo.

Cuestionada sobre qué pudo haberles pasado, la esposa de Benjamín dijo que existe la posibilidad de que el mal tiempo que había en esos días por una zona de baja presión los pudo haber sorprendido, pero confía en que continúen con vida.

“Entró una tormenta de imprevisto y quizás yo haya hecho que se le echa a perder su motor y lo haya arrastrado el mar las olas eso pienso que fue lo que pasó”, enfatizó.

FGE Quintana Roo activa las fichas de búsqueda de pescadores

Miguel Manuel Figueroa, uno de los pescadores extraviados en alta mar.

A fin de que se agilice la búsqueda de los pescadores, la señora Virginia también se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se activaron únicamente dos fichas de búsqueda, ya que de Marcos Rodríguez no hay fotografías ni familiares cercanos que lo estén reclamando.

La esposa del pescador, solicitó la ayuda de la ciudadanía y autoridades en general para dar con el paradero de su esposo Benjamín y sus acompañantes.

“Por favor si llegan a saber algo de ellos que se comuniquen al número de la fiscalía para poder tener noticias de ellos por cualquier cosa no sé en cualquier Puerto que llegara a encallar la lancha o alguna cosa”.

Benjamín Figueroa, uno de los tres pescadores extraviados en alta mar.

