Pervertido en Tulum acosa a mujeres y las presiona para tomarse fotos con él

De nueva cuenta las redes sociales sirve como una ventana de denuncia ciudadana, en esta ocasión para una mujer que fue acosada por un hombre mientras vacacionaba en Tulum, el cual la obligó a tomarse una foto con él y debido al temor la víctima accedió, pero al estar tomando la selfie la fémina observó cómo este sujeto mostró sus genitales.

De acuerdo a la versión publicada por esta afectada turista, los hechos ocurrieron cerca del complejo residencial de Aldea Zamá, en Tulum, cuando al ir saliendo del lugar a bordo de una bicicleta con dirección a la playa una camioneta color blanco de manera abrupta cerró su paso y del vehículo bajo un hombre.

Mujer exhibe a pervertido en rede sociales

Cabe destacar que la camioneta al parecer se utilizaba para repartir comida, sin embargo, debido al temor esta fémina no pudo observar adecuadamente este automotor para otorgar más datos.

En su publicación, está visitante en Tulum, señala que cuando descendió de la camioneta, el sujeto se acercó a ella como si fueran viejos conocidos y de manera inesperada le exigió tomar una foto de ambos.

Noticias Tulum

Derivado de lo anterior y debido al miedo que sentía en ese momento ante el acoso del hombre, está visitante decidió tomar una selfie, siendo en ese momento cuando observó como este pervertido sacaba su pene, acercándolo a la pierna de esta mujer para después retirarse del sitio.

Denuncian en redes sociales a un pervertido en Tulum que acosa a mujeres y las obliga a tomarse fotos con él

Te puede interesar: VIDEO: Mexicanos sobrevivieron a la explosión en Beirut Líbano (Exclusiva)

Te mostramos esta denuncia por el indignante hecho:

"Buenos días mujeres, quisiera compartirles algo que me sucedió ayer (miércoles) en Aldea Zamá. Vine de vacaciones y me llevé la bici de una amiga para irme a la playa sola, y no había salido de Aldea Zamá, cuando una camioneta blanca como de repartidor de comida se me cierra y me empezó a acosar. Se bajó de la camioneta y me insistía en tomar una foto con él.

Entré en pánico porque no había nadie, sentí me iba a secuestrar el tipo que se acercó a mí jadeando y me habló golpeado diciendo toma la foto, lo cual hice porque mi miedo ya era más grande. Y cuando tomé la foto sacó su pen... y me lo puso junto a mi pierna).

Tengo la foto del acosador porque todavía se dignó a ponerme su número en mi celular. Sentí que mi vida corría peligro. Entonces, les comparto esto para que se cuiden mujeres. Gracias por leerme" (sic).

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Con informancìón e imagenes de redes sociales