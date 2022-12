Personas con discapacidad en Cancún, sin transporte público ni inclusión laboral.

Una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente (deficiencia) que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades (limitación a la actividad) e interactúe con el mundo que la rodea (restricciones a la participación), según el Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Aunque la expresión “persona con discapacidad” a veces hace referencia a un grupo particular de la población, en realidad se trata de un grupo diverso de personas con una gama amplia de necesidades. Dos personas con el mismo tipo de discapacidad pueden resultar afectadas de maneras muy diferentes. Algunas discapacidades pueden estar ocultas o no notarse con facilidad.

En Quintana Roo, un total de 241 mil 795 personas padecen alguna discapacidad o limitación mental, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra representa el 13% de la población en la entidad.

Los datos del Inegi arrojan que en el rango de edad, los quintanarroenses más afectados en su condición motriz o cognitiva son los de 30 a 59 años, quienes suman 23 mil 554 personas. Tras este rango etario se ubica el de 60 a 84 años, con 32.1%, lo que representa 21 mil 523 personas, seguido del rango de 0 a 14 años con 15%, equivalente a 8 mil 788 personas y finalmente el grupo de 15 a 29 años, con 13.1 %, que son 8 mil 788 personas.

Erick Maffassanti, Jefe de Asuntos Interinstitucionales para la Dirección e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Benito Juárez, busca la calles dignas y transportes adecuados para las personas con discapacidad en Cancún, así como impulsar la inclusión laboral en el destino turístico pues la población económicamente activa es la de mayor índice en la entidad.

El también empresario dijo en entrevista para La Verdad que en Cancún hay más de 140 mil personas con discapacidad o condición limitante, según datos del Inegi, aunque actualmente se trabaja hacia la inclusión no solo en relación a los derechos humanos, sino también de economía.

“Es un número importante y si logramos que todos trabajen de la mano la economía va a representar un flujo enorme para el turismo médico, el turismo de los retirados y muchas personas que hoy por hoy desafortunadamente son dependientes de alguien más derivado de un problema de discapacidad. Que puedan ellos proveerse de sus propios medios económicos, va a representar un antes y un después en cada uno de nosotros”.

Cuestionado sobre la situación actual sobre la movilidad de las personas con discapacidad en Cancún, Maffassanti señaló que desde el año pasado se aprobó el Manual de Accesibilidad Universal, que se encuentra dentro del Reglamento del Desarrollo Urbano y sirve como guía de como se deben realizar las rampas en la calle, las banquetas, los baños en espacios públicos, entre otras cosas para el apoyo a las personas con discapacidad.

“Esto representa un gran avance en políticas públicas, porque nos va a permitir que todos ya sepan como hacer las vialidades accesibles, que aún nos falta, en calle, hacer que esto se haga realidad, es correcto. Pero estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Obras Públicas para que en el presupuesto del año que viene se contemplen estos cambios en materia de infraestructura”.

Mencionó que buscan realizar un programa, con el nombre tentativo de “Rampéate”, y que sea la iniciativa privada la patrocinadora de ciertas vialidades y cambio de eso, que ellos tengan publicidad por haber sido los creadores de dichas rampas, para que de esta forma se logre avanzar mucho más rápido en materia de accesibilidad sin depender exclusivamente del recurso que se pueda obtener a través de la administración pública.

“El proyecto lo estamos haciendo primero desde puertas adentro para presentarlo a la iniciativa privada, todavía no lo tenemos concluido pero no dudo que grandes empresarios estén dispuestos a sumar cuando se trata de temas de discapacidad”.

Turismo con discapacidad

Sobre el turismo con discapacidad señaló que cuando se habla de inclusión a personas con discapacidad, se habla de accesibilidad universal. Por lo que se ha contemplado a este sector dentro de las propuestas de movilidad, ya que se busca que Cancún sea accesible para cualquier persona sin importar su raza, sexualidad o situación socioeconómica.

“Lo que logramos buscar es una cadena de accesibilidad, que no es solo la infraestructura vial, sino que se cuente también con transporte con accesibilidad para personas con discapacidad y que también, tanto las instituciones públicas como privadas, cuenten con estos accesos porque la cadena de accesibilidad la hacemos conjugando todos estos factores y eliminando estas barreras que generan que una persona con discapacidad pueda vivir independiente y libre”.

Dificultades en el ámbito laboral

El fundador de un movimiento denominado “Soy capaz de todo”, a través del cual busca dar empleo a diversas personas con discapacidad, señaló que si bien lo se ha logrado y se han realizado diversas ferias de empleo inclusivas, las personas con discapacidad no están accediendo a esas vacantes por las limitaciones que presentan en la cadena de accesibilidad.

“Esto pasa porque no existe un transporte público accesible que les permita ir de su domicilio a la fuente de trabajo, entonces estamos trabajando en eso porque si bien tenemos una buena relación con las personas que buscan dar trabajo a las personas con discapacidad, nos enfrentamos al reto de la movilidad con la que puedan llegar al mismo”.

Agregó que continuará trabajando para lograr que se cuente con un transporte público digno, en el cual haya accesibilidad para todos y que la infraestructura que se está haciendo ahora, sea totalmente accesible, trabajando en que lo que ya está, se reacondicione. “Pero lo que se está haciendo desde cero, está haciéndose de acuerdo a las normas de accesibilidad universal”.

Los problemas comunes

La problemática más frecuente para las personas con discapacidad motriz es la infraestructura, según Maffassanti. Esto debido a la falta de acceso al ciertos lugares, pues no cuentan con rampas o presentan escaleras, en la mayoría de los casos.

En el caso de las personas con discapacidad visual, señala, es la falta de guía por lo táctil que les permita a las personas con esta condición tener una mayor facilidad de saber por donde va y hacia donde se pueden dirigir. Mientras que en la parte de discapacidad auditiva, precisó que corresponde a la falta de personal capacitado en lenguaje de señas.

Servicios públicos accesibles para todos

Maffasanti señaló que una de las labores más importantes dentro de la Dirección de la que forma parte es la verificación de las unidades de servicios públicos, agregando que el director Ricardo Prudente está haciendo una gran labor y se han realizado diversas verificaciones a lo largo del año, a instituciones que no eran accesibles y derivado de la verificación que ellos realizaron ahora son accesibles.

“Un caso de éxito es la Academia de Policías, que tras la verificación la institución se encargó de adecuar sus instalaciones y actualmente es una academia que cuenta con accesibilidad en todas sus áreas. Entonces, esos son los logros que se van teniendo, que lo que buscamos en la dirección es que primero, a puertas adentro seamos inclusivos por completo, y después afuera se ejecute”.

Sin embargo, precisó que esto no significa que no se esté trabajando en las políticas públicas en materia de inclusión para generar el presupuesto de los próximos años y que cuenten con este apartado para las personas con discapacidad, no solo en materia de infraestructura y vialidad, sino también en materia educativa y en materia laboral “porque la inclusión abarca todo, no podemos limitarnos”.

Exclusión directa e indirecta

Interrogado si existe algún tipo de exclusión específica que sufran las personas con discapacidad en la ciudad, Maffassanti comentó que cuando se habla de exclusión puede haber exclusión directa o indirecta, “porque directa que digas que intencionalmente se busca, no. Pero de manera indirecta, sí”.

Esta cuestión, señaló, “es parte de que desde hace tiempo no se contaba con personas con discapacidad tocando temas de discapacidad como hoy lo hay, entonces muchas veces lo que una personas sin discapacidad, pueda pensar o creer que se requiera, no es en realidad lo que una persona que lo vive día a día puede decir”.

“Muchas veces estas exclusiones son de manera indirecta y de manera no intencional, sino generadas porque en gobiernos pasados no se contaba con las personas con discapacidad en los puestos que se requerían”, agregó.

Para combatir esta situación, Maffassanti abundó que es un trabajo cultural que poco a poco se tiene que hacer y se tiene que dejar de revictimizar a las personas con discapacidad, entendiendo que el camino lo hacemos todos y que la diversidad es lo que nos une y nos enriquece como cultura.

“No todo está perdido, en realidad sí se están haciendo cosas que queremos cambiar y que hoy más que nunca consideramos que podemos lograr un antes y un después en nuestra ciudad, que a mí me encantaría que fuera distinto y que fuera más accesible, más inclusiva, claro, pero también Roma no se construyó en un día”.

¿Cómo integrar a las personas con discapacidad a la sociedad?

Maffasanti dijo que el primer paso en la integración de las personas con discapacidad está en la familia. “Lo digo como persona con discapacidad, el hecho de que mi familia me haya integrado de una manera de exigirme igual que los demás, ese es el primer paso, entender desde el seno familiar que la discapacidad es una condición de vida, no es una enfermedad, es parte de tu identidad y que aún teniendo una discapacidad uno pueda salir adelante”.

Añadió que el segundo paso es social, que se hace entre todos y es la parte que concierne a crear políticas públicas, que ya se están creando. Pero por el otro lado, “que la infraestructura y la movilidad se unan para crear esta cadena de accesibilidad que permita que todos podamos ir de un lugar a otro, trabajar donde queramos y podamos trabajar, estudiar donde queramos estudiar y llevar una vida digna, que al final del día, creo que si hablamos del derecho humano por excelencia es la dignidad y la felicidad”.

El entrevistado invitó a las personas con discapacidad a que si tienen alguna duda o si quieren asesorarse en algún tema en materia de inclusión y de personas con discapacidad se pueden acercar a la Dirección para la Inclusión, ubicada en Plaza Centro, sobre la avenida Nader, y con gusto escuchará sus comentarios “porque esto lo hacemos entre todos”.

