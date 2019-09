Personas con VIH e inmunosuprimidos en alto riesgo ante el sarampión: médico.

Médico Joaquín Lozano, presidente de la fundación Dame un poco de luz.

La gravedad de que cada vez haya más casos de sarampión es el riesgo para aquellas personas que padecen enfermedades del sistema inmunológico, como los enfermos de VIH, por lo que antes de aplicarse la vacuna es necesario que sea el médico quien determine el proceso a seguir, comentó el médico Joaquín Lozano, presidente de la fundación Dame un poco de luz.

En entrevista el especialista, explicó que la corriente que promueve la no vacunación en Europa y Estados Unidos está generando los casos en México y en el mundo por lo que el llamó a vacunar a los menores, “ya que si esto no se entiende vamos a tener muchos riesgos”, alertó.

“El sarampión es una enfermedad viral que es muy fácil de contagiar, una persona que tiene sarampión puede hacer un contagio a los cuatro días, pero hasta los ocho días, es que aparecen los síntomas entonces no puede estar enterado de lo que está contagiando”, señaló.

Agregó que el sarampión produce en los seres humanos fiebre, debilitamiento, manchas dentro de la boca y salpullido, pero cuando llega a esta etapa el enfermo ya contagió a otros desde los cuatro días a través de las gotitas de saliva que expulsamos al hablar o estornudar.

Sobre los cercos epidemiológicos desplegados por las autoridades de salud, comentó que estos no son viables debido a que no se pueden poner en gente que no tiene síntomas, por lo que lo único que puede hacerse es aplicar las vacunas.

Explicó que uno de cada 20 niños enfermos de sarampión presentará neumonitis que es un término general para la inflamación pulmonar y que puede causar dificultad respiratoria y, a menudo, está acompañada de tos y uno de cada mil desarrollará encefalopatía o inflamación de meninges.

Finalmente el galeno externó su preocupación por aquellos casos que no son reportados debido a que sólo cuando se ha llegado a un punto grave por lo que en zonas como la invasión en Playa del Carmen es un caldo de cultivo para enfermedades por lo que el único preventivo son las vacunas.