Personal del IMSS recibe tercera vacuna COVID de refuerzo

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo aplica desde el jueves seis y viernes siete de enero la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 al personal de salud en sus clínicas, en los municipios Benito Juárez y Solidaridad.

Luego de dar a conocer lo anterior, la delegada del Seguro Social en Quintana Roo, Xóchitl Refugio Romero Guerrero, informó que hasta el momento se han aplicado ya un total de mil 329 terceras dosis al personal de la institución para reforzar las medidas de seguridad a éstos.

Personal del IMSS en Cancún y Playa del Carmen reciben la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 como medida para evitar mayores problemas de salud a los empleados de la institución.

Los hospitales donde hasta ahora se ha inoculado al personal son, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3; el Hospital de Ginecopediatría No. 7; el Hospital General Regional No. 17, en Cancún; y el HGZ No. 18, en Playa del Carmen.

De igual forma, explicó se concentró al personal de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 4, de Isla Mujeres; No. 11, de Playa del Carmen y trabajadores de las UMF 13, 14, 15 y 16 de Cancún, quienes recibieron ya el biológico.

Trabajadores de hospitales y Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Solidaridad y Benito Juárez recibieron la tercera dósis del biologico contra el SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus

o nuevo La delegada del IMSS en el Estado, Romero Guerrero comentó que en esta jornada participaron un total de 12 células de vacunación, seis médicos del área de observación posvacunal; así como personal del Programa IMSS-BIENESTAR.

El pasado 22 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno, iniciaría de inmediato la aplicación de dosis de refuerzo contra el COVID-19 al personal de Salud y a Trabajadores de la Educación a fin de evitar mayores estragos por la enfermedad.

Por su parte, el Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en la entidad, Gustavo Prieto Torres, señaló que la jornada de vacunación contra el virus SARS-CoV2 o nuevo coronavirus, inició esta semana y, consiste en aplicar refuerzos para proteger a todo el personal de salud.

Explicó que las personas que reciben el refuerzo son atendidas por personal capacitado y se implementa la logística necesaria para evitar aglomeraciones y riesgo de contagio, como la toma de temperatura al ingreso y aplicación de alcohol-gel. Después de ser vacunadas permanecen en observación para prever algún tipo de reacción.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!