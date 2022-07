Periodista que huyó de Quintana Roo por amenazas de muerte pide apoyo a AMLO.

Rodolfo Montes, un periodista independiente conocido en el gremio como "El Negro", denunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, ser víctima de amenazas de muerte y que a pesar de su inclusión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la guardia que había recibido le fue retirada.

Antes de que el mandatario abandonara Palacio Nacional tras la conferencia matutina diaria, el comunicador gritó la situación por la que se vio obligado a abandonar el Estado de Quintana Roo. “¡Presidente, me amenazaron de muerte!”, dijo, provocando que AMLO volviera al pódium para escuchar la denuncia del periodista.

"Ando a salto de manta, como delincuente, recibí una llamada el 8 de julio, Jesús Ramírez, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, Alejandro Encinas, tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas del estado donde andaba. El mecanismo me está retirando los escoltas, hoy a las dos de la mañana mi hija salió del país", narró al jefe del Ejecutivo con la voz entrecortada.

El comunicador dijo que quiere saber quiénes están detrás de tal amenaza, porque se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "Si el señor Nemesio Oseguera -líder del CJNG- le puso precio a mi cabeza que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron, pero sospecho de alguien más".

Conjetura que detrás de estas amenazas se encuentra un funcionario público, aunque se reservó el nombre del mismo o a cuál de los tres órdenes de gobierno pertenece quien, según él, lo mandó amedrentar vía telefónica. Aseguró tener pruebas y dijo las presentaría en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

En respuesta, el presidente López Obrador dijo a Montes que contará con el respaldo de su administración y se le brindará toda la seguridad para que siga ejerciendo su labor periodística.

"Te vamos a seguir apoyando, te vamos a proteger siempre y tienes todo nuestro apoyo y los que están amenazando que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos y apoyados por nosotros", se comprometió el Presidente.

