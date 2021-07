Perderán 160 millones por culpa de Otoniel Segovia Martínez.

La regidora de Othón P. Blanco, Cinthya Millán Estrella, responsabilizó al presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, por la eventual pérdida de más de 160 millones de pesos, que la Federación destinó para la remodelación del mercado “Lázaro Cárdenas”, en Chetumal.

Además, calificó como “inconcebible” que el Alcalde no conozca el estado en que se encuentra el proyecto y que tampoco se haya interesado por realizar gestiones para que ese millonario recurso se canalice a otras obras de beneficio social.

Como se sabe, la remodelación del centro de abasto, conocido como Mercado Nuevo, se encuentra suspendida por la oposición de los permisionarios.

Ante la negativa, existe la posibilidad que se cancele el proyecto y, en consecuencia, los recursos, que en determinado momento pudieron ser canalizados a otros proyectos.

Cinthya Millán recordó que ésta no sería la primera vez en que Ayuntamiento pierda recursos por responsabilidad de Otoniel Segovia Martínez, quien ya ha sido denunciado por negligencia y omisión ante la Contraloría Municipal.

No es posible que el Alcalde diga que no sabe cómo está el proyecto o peor aún, que reconozca que desconoce si la obra ha sido cancelada, es la máxima autoridad en el municipio y es quien más debería estar preocupado porque ese recurso no se pierda.