Percepción de la Riviera Maya en Argentina es positiva.

El visitante recomendó ampliamente visitar la Riviera maya.

“Gonzalo” uno de tres turistas recien llegados a México reconoció la calidad de los servicios, sitios para visitar, pero sobre todo que la Riviera Maya sigue siendo el destino favorito del turismo sudamericano, especialmente el argentino que en esta ocasión se mostró satisfecho con el escenario natural, los parques, y la cultura en Playa del Carmen.

“Primera vez que vengo acá, a este país, y bueno me encuentro con que es un sitio muy lindo, muchos lugares hemos recorrido en estos días y todo muy cercano y pegados y bueno el mar hermoso, temíamos que pudiera haber sargazo y la verdad es que nos hemos encontrado con un mar limpio y muy recomendable”, dijo en entrevista.

Los visitantes provenientes de Río Cuarto, Argentina, señalaron que lo que más le gustó de su viaje a la Riviera Maya fueron los arenales de Tulum, la zona arqueológica, pero sobre todo la seguridad en los destinos que da un plus de confianza a los visitantes.

“La plaza de Tulum fue lo que más me atrapó, las ruinas también. Más que recorrer, caminar la Quinta Avenida, la verdad es que estuvo muy lindo, pero bueno no he salido a bailar y esas cosas, pero bueno ya habrá la oportunidad”, señaló.

Reconoció que la experiencia en Playa del Carmen fue buena por lo que prometió regresar en sus próximas vacaciones y por supuesto, recomendar el destino sobre todo porque en materia de seguridad el Mando Único realiza presencia constante en las calles y eso es algo que a los visitantes es fundamental.

“Eso me gustó me pareció que constantemente se está patrullando, así que en ese sentido tambien me he sentido seguro, muy a gusto, la verdad es que me quedo con ganas de regresar y sí lo haría y la verdad sí lo recomendaría”, concluyó.