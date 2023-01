Pensión del Bienestar: ¿me pueden cancelar el apoyo económico?

Los adultos mayores a 65 años tienen derecho a recibir el apoyo económico bimestral de 4 mil 800 pesos dentro del programa de la Pensión del Bienestar.

Sin embargo, existen algunos casos en los que la Pensión del Bienestar puede ser suspendida o cancelada, según lo informado por la delegación de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo.

A través de un breve comunicado, la dependencia señala que hay diferentes motivos por los cuáles el apoyo podría ser retenido, suspendido e incluso cancelado.

¿Me pueden suspender o cancelar la Pensión del Bienestar?

¿Me pueden suspender o cancelar la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con las nuevas reglas y normas de este apoyo económico la Pensión del Bienestar, para el ejercicio fiscal 2023, establece criterios para la retención de recursos, la suspensión de pagos y la baja de derechohabientes.

Retención de la pensión bienestar

La retención deberá ser notificada al beneficiario para que pueda presentarse al Módulo de Atención más cercano en donde se le debe explicar la razón por la cual fue suspendida el apoyo.

Los beneficiarios tienen derecho a recuperar los recursos retenidos mediante una audiencia.

La retención se aplicará en los siguientes casos:

Inconsistencias o información incorrecta, como datos personales, domicilio tanto del titular como de la persona auxiliar.

Si se inscribe al programa en el esquema de Pago en Efectivo y el derechohabiente no se presenta a recibir los pagos durante dos bimestres.

Datos duplicados del derechohabiente.

Falsificación de documentos del derechohabiente.

Al inscribirse en dos intentos en los módulos, sin ser localizado el derechohabiente o auxiliar en su domicilio en diferentes días y horarios.

Al identificarse cobros simultáneos o indebidos.

La suspensión de la Pensión del Bienestar

El beneficiario suspendido del Padrón de Beneficiarios debe acudir al Módulo de Atención más cercano para conocer la razón de la suspensión.

La revisión de su situación se realizará en cualquier momento del ejercicio fiscal, y recibirá una respuesta dentro de los dos meses posteriores a la captura del trámite.

Razones por las que pueden suspender la Pensión del Bienestar:

Si el adulto mayo o el auxiliar no se presentan en más de dos bimestres consecutivos a aclarar la situación, tras una retención.

Al no aclarar la situación ante una duplicidad.

Al identificar personas duplicadas, se suspenden ambos registros.

En casos de duplicidad no imputable al derechohabiente, sólo se mantiene el registro más actual.

Al cobrar pensiones simultáneas, cancelándose un registro y suspendiéndose el otro durante el tiempo equivalente a la duplicación.

La cancelación de la Pensión del Bienestar

Los adultos mayores que sean dados de baja definitivamente del Padrón de Beneficiarios del Programa de Becas para Adultos Mayores dejarán de recibir los recursos bimestrales asignados.

Esta baja aplicará en los siguientes casos:

Fallecimiento del derechohabiente.

El adulto mayor proporcionó información falsa o documentos apócrifos durante su inscripción.

Incumplimiento de los requisitos para el alta en el padrón.

Solicitud de baja voluntaria: se puede realizar en cualquier momento del ejercicio fiscal.

Cambio de residencia al extranjero.

Al confirmarse duplicidad: sólo la de mayor antigüedad.

Cuando no se aclare la situación de una suspensión.

En caso de no haber recibido tus depósitos, o aún no has iniciado el trámite de la tarjeta del Banco del Bienestar, puedes acudir a un Módulo de Atención cercano para revisar tu pensión que en Cancún se encuentra en Avenida Yaxchilán número 3-Int.69 de la supermanzana 24.

También puedes contactar a la Secretaría del Bienestar a través del 800 639 42 64 o en el portal web https://www.gob.mx/bienestar

Para más noticias de Quintana Roo, da clic aquí.