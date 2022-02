Peligro ex-líder criminal ingresa al Cereso de Cancún

Bajo un fuerte operativo de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno, fue ingresado al Cereso de Cancún la madrugada de este viernes, Johnny Israel Nájera Flores, quien presuntamente era líder del grupo criminal “La Barredora”, mismo que se salvó de la muerte, luego de ser levantado y abandonado en un camino de terracería en Chetumal.

Fue cerca de las 2:00 horas de este viernes 4 de febrero, cuando elementos de la Marina, Sedena, Guardia Nacional, Policía Quintana Roo, así como la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, llegaron en un convoy a la cárcel de Cancún, para ingresar al sujeto antes mencionado.

Estuvo en Chetumal, luego en Mérida y ahora en Cancún

Recordemos que “El Jhonny” estuvo por algunos días en el hospital de Mérida, Yucatán, pero antes de, fue ingresado al hospital general de Chetumal, el pasado 26 de enero, luego de ser abandonado en un camino de terracería a un costado de un rancho en la zona sur de Quintana Roo, mismo que estaba semiinconsciente.

Johnny Israel estaba en compañía de una mujer, quien fue asesinada de dos disparos en la cabeza, mientras que el ex-líder criminal fue torturado y severamente herido, se desconoce si sus agresores no querían acabar con él o al verlo medio muerto decidieron abandonarlo para que falleciera, lo cierto es que hoy ya está de nuevo en Cancún.

En este sentido, aunque las autoridades no han querido dar más detalles al respecto, se dijo que este personaje fue capturado en el 2020 en la isla de Cozumel, sin embargo, no se sabe cuando lo dejaron en libertad, ya que al momento de su levantón, no estaba ni en la cárcel, ni en Cozumel, ni mucho menos en la zona norte de Quintana Roo.

Hasta el momento sigue bajo custodia y el centro penitenciario está fuertemente vigilado por autoridades de los tres niveles de gobierno, es acusado por los delitos de homicidio calificado, posesión de drogas y armas. En los próximos días determinarán su situación legal.

