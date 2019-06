Peligran 12 mil empleos por obra de remodelación del Crucero de Cancún

Alrededor de 12 mil empleos podrían perderse debido a la obra de remodelación del Crucero de Cancún, para la cual las autoridades han planeado cerrar las vialidades adyacentes por un periodo de tres meses, mientras se realizan los trabajos.

Eduardo Flores Solano, represente del centro comercial “Las Tiendas de Cancún”, añadió que además de la pérdida de vacantes, los daños económicos para el centro comercial y negocios aledaños ascenderían a los 100 millones de pesos.

“El hacer eso, cerrar las vialidades, nos va a terminar de matar los negocios. Llevamos una pérdida de alrededor de 40 a 50 por ciento en lo que va del año y si nos cierran tres meses, pues mejor nos vamos a otro lugar”, declaró Flores Solano.

Ante esta situación, los más de 150 locatarios localizados en Las Tiendas de Cancún, se han unido con otros que convergen en la zona para recolectar firmas y solicitar a las autoridades, municipal y estatal, realicen las obras, pero no cierren las vialidades.

Dentro del centro comercial hay alrededor de 150 locales.

“Hemos juntado como 700 firmas. Vamos a llevarlas a las autoridades competentes para que vean que realmente no estamos de acuerdo la manera en la que se está llevando a cabo la obra”, declaró uno de los comerciantes.

Por su parte, el gobierno municipal de Benito Juárez, a través del director de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento, recibió a los locatarios y acordó para este lunes una llamada con los comerciantes para el martes exponerles un proyecto alterno.

En caso de no llegar a algún acuerdo, los comerciantes aseguraron que tomaría acciones más severas al respecto, pues hasta el momento, no han realizado manifestaciones porque no quieren perjudicar a la ciudadanía, aseguraron.

En días pasados, Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, calificó como un mal necesario este tipo de acciones, pues a la larga representan un bien permanente para la población.

“Entendemos la situación, pero es un mal necesario temporal, por un bien permanente. La remodelación tiene que hacerse y ahí como dicen los letreros, disculpen las molestias que esto ocasiona”, dijo.