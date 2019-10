Peligra salud de burócratas por crisis médica en clínica del ISSSTE

El líder de los trabajadores del Gobierno del Estado, Roberto Poot Vázquez, afirmó que continúa la crisis en la clínica del ISSSTE en Chetumal, donde no realizan cirugías ni autorizan traslados de pacientes a la clínica regional de Mérida.

Destacó que, al menos, 200 burócratas han patentizado su preocupación porque no existe ninguna autoridad que pueda autorizar que reciban atención médica.

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE) afirmó que el personal médico actualmente se encuentra rebasado y no han nombrado a quien se hará responsable de la delegación.

Reconoció que el ISSSTE en el ámbito nacional enfrenta una crisis, pero en Chetumal la crisis se ha agravado y puesto en riesgo la salud de los trabajadores estatales.

“No hay operaciones, no hay medicamentos, no hay doctores, no hay atención y no hay quien resuelva, estamos en una crisis de salud”, dijo.

Roberto Poot afirmó que por falta de un responsable de la Delegación del ISSSTE tampoco se resuelven problemas como créditos de vivienda, préstamos personales y otra serie de trámites.

“Este mes sale la convocatoria para créditos de vivienda, pero no podrán acceder a ellos los burócratas de Quintana Roo porque no han designado a la persona responsable de la delegación”, afirmó.

El líder sindical comentó que para fin de mes está prevista la visita del Director Nacional del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, para que constante de primera mano la caótica situación que se vive en la entidad.

Sin embargo, estableció que de poco servirá su presencia si no otorga soluciones a la grave crisis de salud y servicios que enfrenta el organismo en la entidad.