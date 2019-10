Peligra cultivo de caña de azúcar por falta de sistemas de riesgo

El secretario general de la Sección 136 del Sindicato Azucarero, Martín Barajas Linarte, alertó que la zafra 2019-2020 que, de prevalecer las actuales condiciones climáticas, se encuentra en riesgo la zafra 2019-2020.

Lo anterior, porque el 90 por ciento de la superficie cultivada carece de sistemas de riego y dependerán en gran medida de que ocurran lluvias para que se puedan alcanzar las metas de producción.

Estimó que apenas un 10 por ciento de las 35 mil hectáreas destinadas a la siembra de caña de azúcar en la Ribera del Rio cuenta con sistemas de riego.

La falta de tecnificación ocasiona que el sector agroindustrial en la zona sur quede expuesto a las condiciones climatológicas.

Martín Barajas comentó que una prueba de los problemas lo representa la pasada zafra, en la cual registraron perdidas por aproximadamente 584 millones de pesos debido a intensa sequía.

Reconoció que la producción de caña de azúcar ya no puede estar sujeta a las lluvias de la temporada debido a que el cambio climático ha hecho que estas no ocurran con la frecuencia de años pasados.

Y es que, tan sólo durante 2019 la afectación por la sequía superó las 10 mil hectáreas en la ribera del Río Hondo.

«Si no hay lluvia para sembrar, ¿cómo vamos a tener producto para zafrar el próximo año?, mientras no se apueste a tecnificar el campo y a buscar que los costos se abaraten para incrementar los sistemas de riego no cumpliremos nuestras metas de producción”, dijo.

Anticipó que, de repetirse las condicionantes climáticas adversas que caracterizaron el pasado ciclo azucarero, la zafra 2019-2020 está en riesgo de una severa crisis.

Incluso, manifestó que será necesario integrar, desde ahora, un fondo de emergencia para evitar que sean afectados miles de productores.

Puntualizó que es urgente establecer un programa que permita la adquisición de sistemas de riego para ya no depender de la siembra de temporal.