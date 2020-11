Pega Covid-19 a jóvenes de Quintana Roo; suman 47 muertos por la enfermedad | Elizabeth Ruiz | Cuartoscuro

Pese a no ser considerados población de riesgo por su edad, desde el inicio de la pandemia en Quintana Roo, al menos 47 jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, han muerto a causa del Covid-19, según cifras de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con los datos abiertos de la dependencia, los cuales han sido publicados para transparentar las cifras de mortalidad, de los 47 jóvenes muertos por Covid-19 en Quintana Roo, también se encontraba una mujer embarazada de 27 años, que presentaba obesidad.

El mes con más defunciones de jóvenes fue mayo, cuando la Secreraría de Salud de Quintana Roo registró 12 decesos; seguido de junio y julio, con 11 en cada uno; abril con 5; agosto con 4; octubre con 2; y febrero y marzo con una defunción cada uno.

Los jóvenes no son considerados población de riesgo, pero el Covid-19 les ha afectado igualmente.

Del total de jóvenes afecados por el Covid-19, las autoridades detallaron que 19 fueron intubados; mientras que otros 22 no lo requirieron, cuatro no se especificó y en dos casos más no se aplicó el término.

Asimismo, especificaron que del total de fallecidos, 23 eran mujeres y 44 hombres, lo que confirma la tendencia que los varones son más afectados por el virus.

Principales comorbilidades halladas

Si bien los jóvenes no eran considerados población de riesgo por su edad, al menos de la mitad de los muertos en Quintana Roo presentaron comorbilidades como diabetes, asma, tabaquismo, hipertensión y obesidad, siendo esta última la de más incidencia.

Asimismo, detallaron las autoridades, de las 47 defunciones entre este sector, solo 25 dieron positivo a la prueba de Covid-19, mientras que 18 no fueron diagnosticados con la enfermedad, pero se incluyeron en la lista por haber muerto de una neumonía atípica.

Quintana Roo

COVID-19



Hasta las 13 horas del 12 de noviembre, se han notificado 11 mil 393 personas recuperadas, 11 mil 425 negativos, 430 casos en estudio, 13 mil 811 casos positivos y mil 865 defunciones relacionadas a COVID-19. pic.twitter.com/z4HUFh2g4V — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) November 12, 2020

De las otras cuatro personas, las autoridades dijeron que desconocían si se había aplicado la prueba.

Te puede interesar: (VIDEO) Clausura Sefiplan el bar Taboo de Cancún por riesgo de contagio de covid

A nivel estatal, Quintana Roo registra 13,811 casos acumulados de Covid-19, de los cuales 36 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, además de 1,865 muertes a causa de la enfermedad, entre las que se encuentran la única que se contabilizó en la última jornada.