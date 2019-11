Pee Wee: “Cancún me vio nacer”, se presentará en festival el 30 de noviembre

Se acerca a Cancún la fecha del Oveja Negra Fest, el cual promete tener 10 horas de música en vivo y un sin fin de artistas de todos los géneros interpretando sus canciones más emblemáticas, tal es el caso de Irvin Salinas, mejor conocidos en el mundo del espectáculo como Pee Wee.

“Estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir con el público el escenario de esa hermosa ciudad, siempre he estado presente en Cancún en los viajes, las vacaciones nunca fallan, pero ahora estaremos en un escenario, cosa que no hago desde hace mucho tiempo”, comentó en exclusiva para La Verdad.

Pee Wee debutó junto al grupo del momento Kumbia Kings en el año 2003 y desde entonces ha tenido fans fieles que lo han seguido desde hace 17 años, además habló de su reciente participación en una campaña donde se vistió de mariachi.

“Muy contento con el público por apoyarme en cada una de las fases en mi carrera, los mejores momentos son espontáneos, aseguró, Grupo Modelo se acercó a mi manager quien me señaló que se me requería para la campaña, y lo hice al son de mariachi”, aseguró Pee Wee.

Nos comentó que dentro del repertorio que presentará en Cancún escucharemos temas clásicos que todos conocemos, “Pues escucharán obviamente las canciones que ya son clásicas y todo lo nuevo de mi carrera”, aseguró.

Al cuestionarlo acerca de que se presentará en el estado que lo vio nacer puesto que el primer video que él grabó junto a los Kumbia Kings fue ‘Sabes a Chocolate’ en 2003 y fue grabado en Cancún y Playa del Carmen.

“Mira que te puedo decir nos estamos haciendo más viejos, han pasado 17 años de eso, me siento muy bendecido pues sigo aquí aún estando lejos de ese momento que me vio nacer, la verdad ¿qué te digo? simplemente pensarlo me pone la piel chinita”.