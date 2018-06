Pedro Joaquín garantiza un mejor futuro para los jóvenes

Pedro Joaquín, a la Presidencia Municipal de Cozumel de la Coa­lición por Quintana Roo, se comprometió a destinar parte del sueldo como Alcalde para impulsar a los jóvenes con deseos de superarse y aportar al desarrollo del destino.

Lo anterior, lo dio a conocer en un encuentro que sostu­vo con el sector juvenil, a quienes les dijo que con el voto de confianza de los cozumeleños tendrá la oportunidad de poner en marcha las propuestas que en transcurso de los 34 días de campaña ha dado a conocer.

El aspirante a la alcaldía de Cozumel, sigue presentanto sus propuestas de gobierno y sumando simpatizantes.

Asimismo, les informó que, en su gobierno, una parte del sueldo del Presidente Municipal irá destinado a un fondo para apoyar a jóvenes que quieran iniciar con un nuevo negocio, también desti­nará una parte del mismo para ayudar a los deportistas de alto rendimiento e indicó que está impulsará al deporte de barrio para que los jugadores puedan salir a competir fuera de la isla e ir creciendo en el ámbito deportivo.

“Tenemos que abrir las puertas a los jóvenes, en este proyecto político quiero traba­jar de la mano con la juventud, ésta es una generación de mucho conocimiento, sólo les falta participar y por ello nosotros queremos tenderle esa mano que necesitan” enfatizó el candidato cozumeleño.

Por otro lado, puntualizó que en esta contienda no hay ningún otro candidato que haya trabajado tanto en el desarrollo económico como él, por ello tiene en claro que no se puede tener crecimiento laboral si no hay crecimiento empresarial, subrayó, que si no se abren nuevas empresas o crecen las que ya existen, no se puede generar más empleo.