Pedro Joaquín aventaja por la presidencia de Cozumel

Pedro Joaquín candidato de la coalición “Por Quintana Roo”, aventaja en las preferencias de los cozumeleños en la carrera hacia la presidencia munici­pal, al aventajar por más de 10 puntos a su más cercana perseguidora, la alcaldesa Perla Tun, a quien los números no favorecerían para obtener la reelección, revela un sondeo realizado por La Verdad en la Isla de las Golondrinas.

Joaquín Delbouis, quien va por el PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, tie­ne 32.6 por ciento de las preferencias de los isleños, muy por encima de Tun Pech, aban­derada de PAN-PRD y Movimiento Ciudada­no, quien logró en el sondeo el apoyo de ape­nas de 20.6 por ciento de los encuestados. Es un contundente 11.1 por ciento la diferencia.

Joaquín Delbouis, quien va por el PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, tie¬ne 32.6 por ciento de las preferencias de los isleños

Perla y jua­nita, por el segundo lugar

Las cifra muestran que está más en la pelea por el segundo lugar –está a más de 11 puntos del puntero- pues la alcalde­sa tiene más cerca de Juanita Alonso Marrufo, aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y el PT, quien tiene un 19.6% de in­tención del voto a su favor. Perla apenas supe­ró a Juanita por .9 por ciento, en pleno declive de su campaña para reelegirse.

Alcaldesa Perla Tun

Juanita Alonso Marrufo

Sin ninguna posibilidad real estaría el candidato del Partido Encuentro Social, Sal­vador Rocha Vargas tiene un 1.2 por ciento, al igual que la abanderada independiente Gloria del Socorro Mex Alcocer, con uno por ciento, por lo que ambos ni siquiera sueñan con for­mar parte de las sesiones de cabildo del próxi­mo mandamás municipal, pues necesitarían al menos el 4 por ciento. El sondeo arrojó que habrá apenas 2 por ciento de votos nulos, algo muy positivo, un 12 por ciento de los encues­tados dijo no saber por quién va a sufragar y un 11.1% no contestó, lo que significa que ese 23.1 por ciento no se abstendría de ir a las ur­nas el próximo domingo.

Sal­vador Rocha Vargas tiene un 1.2 por ciento

Gloria del Socorro Mex Alcocer tiene uno por ciento

Capitaliza su trayec­toria

Joaquín Delbouis ha sabido capitalizar su trayectoria po­lítica y trabajo realizado en favor de la comunidad, como la Fundación de Parques y Museos, de la que encabezó el Consejo de Administración y mediante la cual se rescató la imagen urbana de la Isla de las Golondrinas.

Rinde frutos ahora también la labor para rescatar a la juventud de la violencia y fomen­tar un medio ambiente sano, así como preser­var milenaria cultura.

No desean la reelec­ción

Conforme a la encuesta levan­tada con autorización del Ins­tituto Electoral de Quintana Roo, 35.6 por ciento se pronunció en contra de la reelec­ción de Perla Tun; 29.1 por ciento que sería de muy poca ayuda para la isla; 19 por ciento que podría abonar en algo, y apenas 7.3 por ciento votaría por ella. El 7 por ciento dijo no saber en qué les ayudaría y 2 por ciento no quiso contestar.

En cuanto a los problemas que aquejan al municipio, el 58 por ciento de los encuesta­dos aseguró que es la inseguridad el principal cáncer.