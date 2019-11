Pedro “El Torito” Tut una estrella del box que ha dado Cancún

En entrevista exclusiva con LA VERDAD, Pedro, “El Torito" Tut dijo que defender su título el pasado sábado 26 de octubre no fue fácil, ya que su contrincante “El Popeye Saucedo” fue muy fuerte al recibir los golpes, al no caer en la lona.

“Fue un poco complicado, muy experimentado, era muy colmilludo, era muy magullero, te cargaba, te decía cosas en el ring para desconcentrarte y muy fuerte, le tiraba con todo pero no caía, es fuerte anatómicamente”.

Señaló que él no fue con la intención de noquearlo, sino de trabajar y practicar lo que había entrenado y pelear todos los rounds, aunque recalcó que si durante la pelea hay la posibilidad de noquear, adelante.

“No voy siempre con la intención de querer acabar, si se da el nocaut en el transcurso de la pelea, adelante, pero yo voy con la intención de poner en práctica lo aprendido, acabar con los ocho o diez raund, las que sean, yo voy con esa intención”.

Recalcó que su preparación ante de una pelea es entrenar durante dos a tres meses, que casi todos los días hace tres rutinas al día, en la mañana, tarde y noche, donde los tres son rutinas diferentes.

“Dos a tres meses, vemos la fuerza la velocidad, la condición física, tengo de tres a dos entrenamientos, en la mañana de 7 a 9, en la tarde en el gimnasio un entrenamiento técnico táctico y un tercer entrenamiento en la noche con el Chino Fernández”.

Destacó que hay posibilidades de luchar este 14 de diciembre para el Golden Boy, hay una propuesta y con mi promotor trabajemos algo en conjunto, aunque afirmó que para volver a defender su campeonato sería hasta febrero, pero sólo es cuestión de esperar.

“Sobre todas las cosas le agradezco a Dios por permitirme defender y llegar hasta donde estoy, ya que sin él y con la preparación nada de lo que tengo sería posible, además mi motivación, por sobre todas las cosas es mi familia”.

Por último al cuestionarlo sobre cómo inició su carrera o qué fue lo que lo impulsó, comentó que es una larga historia, pero así de sencillo, fue la película de Rocky Balboa, al ver cómo peleaba y la manera en que sufría para lograrlo.

“Es una larga historia, pero yo antes jugaba futbol, lamentablemente me lastimé de la tíbia y peroné y desde ese entonces ya no seguí con el futbol, pero un día comencé a ver la película de Rocky Balboa y al ver que utilizaba la manos y poco las piernas y pies, fue que me dije, no puedo usar los pies pero las manos sí y desde ese entonces comencé”, concluyó.