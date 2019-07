Pedirán implementación de parlamento abierto a XVI Legislatura de Quintana Roo

En agosto de este año, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo solicitará una audiencia o reunión con los diputados de la XVI Legislatura que entrarán en septiembre de este año, para que atiendan la petición de convertir el congreso en un parlamento abierto.

El coordinador del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, explicó que uno de los procesos que no se completó dentro de la XV Legislatura fue la implementación del “Parlamento Abierto”, reconoció que hubo avances en la XV Legislatura, sin embargo, fueron insuficientes, y lo único que se hizo fue la iniciativa de ley que permite a la población hacer propuestas de ley, y que actualmente han utilizado ese recurso sólo 9 personas y se ha aprobado solo una iniciativa.

“Lo que nosotros queremos es primero hacer un acercamiento con la nueva legislatura para hacerles ver y saber, de que somos una organización que tiene la meta de poder saber cómo se hace las leyes y conocer el impacto positivo o negativo que va a tener en la comunidad. Estamos esperando que se definan los liderazgos entre grupos parlamentario para hacer una invitación”, dijo el coordinador del Observatorio.

Para lograr el “Parlamento abierto” primero debe hacerse modificaciones a la Ley Orgánicas del Congreso de Quintana Roo, además de un cambio de actitud política para que se mantenga de manera permanente la participación ciudadana en las actividades de poder legisalativo, dijo Galaviz Ibarra.

La XVI Legislatura comenzará a operar el próximo 3 de septiembre, son 25 diputados que conforman el Poder Legislativo de Quintana Roo, de los cuales 8 son de la fracción parlamentaria de Morena; el PVEM tendrá 3 legisladores, al igual que el PT con 3 diputados.

El PAN estará representado por 4 curules, el PRD alcanzó 2 diputaciones en el congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá 2 diputados, mientras que los partidos Movimiento Ciudadano, Movimiento Auténtico Social (MAS) y Confianza por Quintana Roo tendrán una diputación respectivamente.

Entre las peticiones que hará el Observatorio Legislativo se encuentra la eliminación de presupuesto para la instalación de casas de gestión de diputados locales y ayudas sociales. Aclaró que no están en contra de las casas de gestión social de legisladores, sin embargo, exhortó a los diputados a desarrollarlas con recursos propios y no con presupuesto público, porque de no ser atendido con transparencia se presta a temas relacionados con la corrupción.

“Creemos que no puede ser y son de las cosas que tenemos que hacer no solamente la investigación de cómo se manejó, espero que las denuncias que hemos presentados vayan caminando y que no se deje nuevamente un desquicio presupuestal para que se vaya ahí el dinero, en formas de clientelismo electoral”, dijo Galaviz Ibarra.

Agregó que la finalidad de reunirse con diputados de la XVI Legislatura es dar seguimiento a iniciativas y trabajar el mecanismo de Parlamento Abierto, esto para poder trabajar de manera directa con las fracciones parlamentarias y transparentar los procesos, además de que los diputados asuman que el Poder Legislativo es un poder más dentro del sistema político del estado con la intención de evitar que se convierta en una estructura dependiente del Poder Ejecutivo, es decir, que ejerza su autonomía.