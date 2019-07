Pedirán a AMLO indulto para Mario Villanueva

AMLO presidente recibirá una petición del Congreso de Quintana Roo, para indultar y dar la libertad al exgobernador Mario Villanueva Madrid.

Durante la Novena Sesión de la Comisión Permanente el Congreso de Quintana Roo, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presentó la propuesta para que el Congreso solicite al presidente el indulto.

En la sesión, el diputado Villenueva Tenorio leyó la propuesta por la que se promueve que mediante un Acuerdo la XV Legislatura solicite formalmente al presidente López Obrador el indulto indulto total.

La petición deriva del dictamen de la Comisión Especializada, que el 20 de mayo declaró inocente al exgobernador.

“El pasado 22 de mayo, después de una investigación de más de seis años”, señaló Villanueva Madrid en una carta publicada el día de su cumpleaños, el 2 de julio.

"Los diputados del Congreso del Estado por unanimidad me declararon inocente, confirmando que los hechos ilícitos que me atribuyeron son falsos, que fueron fabricado y no cometí ningún delito", afirmó.