Pavimentación de calles no importa a Laura Beristain en Playa del Carmen.

El grave deterioro que guarda la calle privada Misión de las Lomas en el fraccionamiento Villas del Carmen en Playa del Carmen, Quintana Roo, ocasionado por la mala calidad de los materiales y una carpeta de un centímetro de espesor no es importante para la presidenta municipal de Playa del Carmen, Laura Beristain Navarrete, o al menos eso parecen indicar tres peticiones ciudadanas sin resultados.

“Por medio de la presente, los vecinos de la calle Cerrada Misión de las Lomas, en el fraccionamiento Misión del Carmen, de la manera más respetuosa le volvemos a solicitar que nos ayude con el problema de los baches en nuestra cerrada, que, desde el 2007 que nos pasamos a vivir a esta parte del fraccionamiento no le han dado mantenimiento a la calle”, dice una de las misivas enviadas en los meses de junio y julio de 2020.

En la denuncia realizada por los vecinos exhiben un único documento de respuesta firmado por José Luis Castillejos Gómez, director de Obras Públicas de Laura Beristain en donde afirma que no están contemplados dentro del proyecto de obra pública 2020 que está por concluir, ni cuenta con proyectos o expediente técnico relativo a la pavimentación de la calle Misión de las Lomas.

Prioridades ciudadanas, desconocidas por Beristain

“Lo único que han hecho es tapar los baches por la Dirección de Servicios Públicos, que en su momento que se les ha pasado el reporte, nos han atendido, pero ya de esta vez que vinieron el jueves 18 de junio, el Ing. Jesús Romero, director de mantenimiento municipal, observó y comentó, que el daño en la carpeta asfáltica es demasiado y que por las condiciones ya se requiere de un reencarpetamiento”.

La gravedad recae en que la Quinta Avenida, no termina de ser remodelada, trabajos de los que los vecinos sentenciaron “nadie los pidió, pero lo realmente necesario no se atiende”, sin embargo no pierden la esperanza por lo que han recurrido hasta en tres ocasiones para que su calle les sea pavimentada. La Verdad Noticias

“Mucho agradeceríamos, que nuestra petición sea atendida, ya que cada día es más el daño que se observa en la calle, haciéndola prácticamente intransitable. Anexamos nombre, firmas y número de casa de cada uno de los vecinos, fotos donde se muestra las condiciones en que encuentra la calle, así como un pequeño croquis para su ubicación”, concluye el documento.

