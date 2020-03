Pasajeros en el transporte público en Cancún NO RESPETAN la sana distancia

Mucho se ha criticado la irresponsabilidad mostrada por varios choferes del transporte público en Cancún, quienes a pesar de la contingencia sanitaria por coronavirus deciden llenar sus unidades, pero en esta ocasión fueron evidenciados los usuarios de este servicio, los cuales no respeten la sana distancia, la cual es fundamental para evitar los contagios del Covid-19, aunado al lavado de manos y utilizar constantemente gel antibacterial.

En imágenes difundidas a través de redes sociales se puede observar cómo los pasajeros de un camión no implementan esta medida de prevención sanitaria, dejando una distancia mínima entre ellos y en algunos casos ni siquiera existe un distanciamiento, aumentando las posibilidades de contraer el Covid-19, pero lo más peligroso es la propagación del virus una vez que descienden del camión.

Pasajeros no aplican su sana distancia en el transporte público

Lo anterior ha provocado indignación entre usuarios de Cancún, lo cuales califican como irresponsable y peligrosa la actitud mostrada por estos pasajeros que parecen mostrar poco interés en evitar el contagio del coronavirus, pidiendo la intervención de las autoridades, aumentando los operativos de revisión.

“Me parece un acto irresponsable de estas personas porque parece que no entienden lo peligroso que puede ser el coronavirus, además no son solo ellas ponen en riesgo a todos los ciudadanos cuando se bajan del camión porque comienzan a propagar el virus, de verdad parece que no entendemos, no sé qué deba pasar para que la gente entienda, de lo contrario nos fregamos justos por pecadores y debemos seguir encerrados en nuestra casa lo que me parece injusto”, refiere un comentario.

Debido al número de casos de contagio por el Covid-19, las autoridades del gobierno federal anunciaron que la Jornada Nacional de sana distancia se extendía hasta el 30 de abril, por lo que se pide a la población no realizar reuniones de más de 50 personas, mantener lavado de manos y estornudo de etiqueta.