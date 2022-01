Partidos se burlan de los electores: Nivardo Mena

Los partidos políticos y sus coaliciones se están burlando de la sociedad, asegura el ex alcalde en Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva quien sostiene que él podría encabezar una candidatura que le permita ser una verdadera opción para los quintanarroenses.

El también militante del Partido Acción Nacional (PAN), se autodefine incluso como la tercera opción de los electores, tras sostener que los partidos actuales están simulando una competencia democrática, en donde de antemano ya sabían quienes iban a ganar.

Asegura Mena Villanueva que los quintanarroenses no pueden permitir que quienes conforman las alianzas entre los partidos políticos, sigan con este juego de simulación, por ello insistió en que hoy más que nunca se requiere una tercera opción política para los quintanarroenses.

Nivardo Mena Villanueva en las últimas semanas, asegura que su único interés es el de mantener contacto con la población y ayudarlos a resolver sus problemas y necesidades.

“Ya he estado en contacto con la gente en todo el Estado, me conocen desde Holbox hasta Xcalak, además del resto de los municipios donde me he reunido con la comunidad y, ha entablado comunicación con todos para impulsar el crecimiento y le desarrollo sobre todo de comunidades rurales”, explica.