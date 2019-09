Parquímetros desincentivarán uso del automóvil: Diego Gracidas.

Parquímetro en Playa del Carmen.

Los parquímetros que se están colocando en el centro de Playa del Carmen tienen como función desincentivar el uso del vehículo debido a que generan más rotación y que más gente encuentre lugar, por el contrario el tema de las bicicletas sí pretende crecer hasta alcanzar Villas del Sol, pero esto dependerá del cuidado que reciban las unidades, comentó Diego Gracidas representante de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano.

“En el tema de parquímetros en el mundo, más que generar más espacios, genera rotación; había gente que decía por ahí que por qué seis horas, para nosotros ese es el tema, si pones 12 o 15 horas o tienes libertad de horario entonces no generas esa rotación; este es un sistema de desincentivación del uso del automóvil porque generas mayor rotación y que más gente encuentre lugar”, dijo el representante de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano.

Respecto al caso de un parquímetro vandalizado en el centro de Playa del Carmen, el también empresario explicó que hay distintos tipos de daños, desde aquellos que pueden afectar al propio equipo, o la superficie, pero recordó que estas maquinarias son antivandalismo, es decir que son realizadas con componentes económicos y fáciles de reemplazar por lo que en todo caso lo único caro del sistema es la señal como tal, el soporte tecnológico.

Respecto a la concesión, señaló que la propuesta técnica abarcó las calles como hoy se perciben, así mismo que el proyecto no contempla el colocar cajones en la Colosio o extenderse hacia otras zonas en tanto las calles del centro no cumplan con el cometido que es que los parquímetros no se incrementen sino que se reduzcan, caso opuesto al de las bicicletas que podrían ampliarse en rango hasta Villas del Sol, aunque esto dependerá del cuidado que se les dé a las bicicletas.