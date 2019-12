¿Parquímetros? Los ciudadanos opinan.

Esto es lo que opinaron los solidarenses.

¿Y tú que opinas de los parquímetros? Esta pregunta la hicimos a un grupo de ciudadanos de Playa del Carmen entre los que destacan jóvenes, adultos, hombres y mujeres, empresarios y trabajadores y sus respuestas no dejan de sorprender debido a que el programa Playaparq ha venido a descongestionar las vialidades y aportar una sensación de tranquilidad a la otrora intransitable Playa del Carmen.

“A mi me agrada porque ya no hay tanto congestionamiento vial, ya no hay tantos coches estacionados” o “La verdad es que es una ventaja para todos, para el comercio, para el turista, para la gente que está viviendo aquí” fueron parte de los comentarios hechos por solidarenses que han puesto a prueba el programa de parquímetros.

Únete a nosotros en Instagram

Otros ciudadanos que fueron abordados en la vía pública opinaron: “Creo que es una gran oportunidad para Playa del Carmen poder empujar e iniciar proyectos de movilidad”, “yo la verdad pienso que está excelente lo que están haciendo en este plan de movilidad que una ciudad como Playa del Carmen, en pleno crecimiento necesita tener este tipo de alternativas”.

Quizás te interese: VIDEO: Ronaldinho y su sensual baile en Cancún, fue captado antes de su partido de despedida

Destacan las bondades de los parquímetros que a partir del 1 de diciembre contribuyen a que haya más espacios para estacionarse, pero no puede pasarse por lato la opinión de otros para quienes el sistema de parquímetros viene a dar un respiro al medio ambiente al incentivar el uso de bicicletas o de otros medios que contaminen menos.

Lee más de Quintana Roo

Finalmente vale la pena mencionar que otro factor a considerar es el hecho de que parquímetros y bicicletas traerán muchos más beneficios en movilidad. “La verdad estoy contento que siga creciendo Playa, que se esté convirtiendo en una gran ciudad que ya lo es y que sea el comienzo de algo mucho más grande”.