Paro de Cecytes afecta a más de 11 mil estudiantes en QRoo; exigen 70 mdp para pagos

El paro de los Cecytes en el estado de Quintana Roo afectó a más de 11 mil estudiantes de nivel preparatoria, a causa de la falta de recursos por parte de la federación para cubrir el pago de prestaciones este fin de año.

Mayra Cristina Berlanga Enríquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de los Cecytes de Quintana Roo, manifestó que en este paro participaron los nueves planteles del estado y al menos 422 trabajadores sindicalizados.

"Desde el mes de febrero se envió un anexo de ejecución donde viene el presupuesto del gobierno Federal indicando que no se cuenta con recursos para el pago de aguinaldos, del ISR y del estímulo K1 y esa es nuestra petición", expuso.

La secretaria general del Sindicato, manifestó durante el mes de febrero también se habían realizado paros, pero éstos estaban ligados a la falta de pago en las quincenas de los trabajadores, lo cual se solucionó, por lo que ahora sólo solicitan que se bajen los recursos que ya fueron aprobados con anticipación.

"Al ser un organismo desentralizados, si el gobierno federal no envía el anexo que ya autorizó para el pago de esas prestaciones, pues el gobierno estatal no puede destinar el recurso para pagarnos a nosotros y no cuenta con el presupuesto para cubrir al 100% las prestaciones", dijo.

Si bien el paro laboral estuvo orquestado por el Sindicato, Berlanga Enríquez aseguró que esta situación no sólo afecta a los agremiados, sino a todo el personal que trabaja en los Cecytes.

Sin embargo, según la líder sindicial, los empleados que no están sindicalizados no pueden manifestarse de esa forma, pues les afectaría en la renumeración de su trabajo.

De no haber una respuesta satisfactoria, el paro de los Cecytes en Quintana Roo seguirá alineado a los paros nacionales, aunque Mayra Cristina confía que el día de hoy, las autoridades federales lleguen a un acuerdo para el uso de los recursos.

"Ellos nos comentan que ya está autorizado este presupuesto, pero si ellos no giran este documento a los gobernadores de los estados, pues lógicamente que ellos tampoco pueden sacar la partida que le corresponde al estado. Entonces si no envían este documento pues nosotros con acciones pero que se van a tomar a nivel nacional", detalló.