Paridad de género, dolor de cabeza para partidos

La vida interna de todos los partidos políticos de Quintana Roo, se encuentran en jaque luego de la obligación de postular el 50 % de sus candidaturas a las mujeres, ya que no cuentan con cuadros suficientes y en algunos casos de están cambiando de color, además de que también se tendrán que dar espacio a los jóvenes. Sin embargo, esto será forzoso, así lo manifestó la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Mayra San Román, quien urgió se respete en la entidad la paridad de género y las mujeres sean representadas por sus iguales en las próximas elecciones. En tanto en la medida que se acerca el registro de candidatos para los procesos de selección interna de los partidos políticos rumbo a la justa electoral del 2018, se destapan más aspirantes a candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, los distritos "más difíciles o municipios donde los partidos políticos consideran que tienen pocas posibilidades de ganar son relegados a las mujeres", trascendió entre activistas de las mismas fuerzas políticas, quienes denunciaron que se les pondría como "candidatas suplentes". En su oportunidad, la directora del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Quintana Roo, Maricruz Alanís, dijo estar preparada para un cargo de elección popular en donde ha hecho trabajo político y no donde se tienen escasas posibilidades de obtener un triunfo, no porque no pueda, sino porque no la conocen, al tiempo de levantar la mano en alusión de estar presente. La dirigente tricolor declaró que busca ser nominada a la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez o una diputación federal, aunque teme que no sea tomada en cuenta por ser mujer, lo mismo que otras políticas que buscan mejores posiciones. Externó que desgraciadamente los cargos de elección popular más deseados por su importancia son acaparados por sus compañeros los hombres, siendo que las mujeres tienen igual o mejores posibilidades de triunfar. Dijo que este cambio no sólo debe darse en su partido, sino en todos ya que no puede relegarse a las mujeres a posiciones secundarias y solas para a completar las planillas o para cumplir con la ley de paridad de género. Alanís manifestó que la participación de la mujer en las elecciones de 2018 será determinante, por lo que exhortó a los partidos a hacer cumplir la ley de manera efectiva y no sólo para dar cumplimiento a las cifras de equidad marcadas en la ley.

Deben cumplir con la ley

Conforme a la ley electoral: “los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, así como un ambiente libre de cualquier tipo de violencia política por razones de género”. Asimismo se precisa que “corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de mayoría relativa. Y que “será obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos géneros, procurando, siempre que el número de postulaciones lo permita, que ninguno de éstos obtenga una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que conformen las planillas de Ayuntamientos. De la misma forma la integración de las planillas de los Ayuntamientos se deberá postular una fórmula de candidatos jóvenes. “En la postulación de candidatos a diputados locales y a integrantes de miembros de los ayuntamientos, se deberá respetar el principio de paridad de género, tanto en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal, cuyos supuestos serán regulados en la ley. “En ambos casos, no se admitirá la postulación de candidaturas, tanto a diputados locales como a miembros de los ayuntamientos, en detrimento de la subrepresentación y/o sobreepresentación de cualquiera de los géneros, en la medida que esto sea posible, se concluye.