Pareja denuncia abusos en conocido bar de Cancún; observa la denuncia en VIDEO

A través de un video difundido en redes sociales, una mujer denunció que en el conocido bar "La Chopería", ubicado en el lugar conocido como Plaza de Toros, en Cancún, ella y su esposo fueron víctimas de abusos tanto por parte del personal de dicho establecimiento, como de la policía de esta ciudad.

De acuerdo a lo que la presunta víctima narra, del lugar la policía los retiró esposados, los agredió físicamente y presuntamente les robaron dinero; sin embargo, por la brevedad de la grabación, no se sabe los motivos exactos ni la manera en la que sucedieron los hechos.

No obstante, en los comentarios que generó el video colgado en Facebook la tarde del domingo, se evidencia que no es la primera ocasión en la que el negocio se ve involucrado en escándalos de esta naturaleza.

En las imágenes, donde sólo se distingue el logotipo y la fachada del bar, la mujer detalla: "Jamás vuelvan a venir a este lugar, la primera vez que venimos mi esposo y yo, nos quitaron dinero de más, nos golpearon, la policía nos sacó esposados a mi marido y a mí, nos quitó mil pesos de más.

No se vale que nos hagan esto, venimos a celebrar nuestro cumpleaños y nos quitaron mil pesos de más: la policía agarró mi cartera y sacó dinero, o sea, pagamos y aparte de eso sacó dinero de más, me esposó, me tiró..."

Aunque se ignora si los afectados levantaron alguna denuncia contra los presuntos responsables de la agresión y si el personal de este lugar también estuvo involucrado en el altercado, los ciudadanos han advertido que esta clase de acontecimientos suelen ser comunes en la vida nocturna, por lo que recomendaron ser cuidadosos al elegir el establecimiento en el que se dispongan a convivir y divertirse.