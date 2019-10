Pareja de morosos es exhibida en redes sociales

Una mujer cancunense exhibió en redes sociales a una pareja de nombres Víctor y Yadira, ya que ambos se fueron de su casa debiéndole dos meses de renta, además de dejarle un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al dejar de pagar la luz del inmueble un año entero, motivo por el cual les exigió a través de Facebook mostrar un poco de decencia cubriendo su deuda con ella.

Explicó que aceptó a los ahora deudores por recomendación de una amiga en común y no tuvieron ningún problema durante un tiempo, sin embargo, esta situación cambió cuando dejaron de pagar la renta.

La afectada de nombre Sara indicó que lo peor fue cuando los señalados le comenzaron a dar largar para entregarle su casa cuando ella se los solicitó, poniendo pretextos relacionados con la falta de limpieza en la casa refiriendo que cuando estuviera lista le llevarían las llaves, cubrirían la renta atrasada y dejarían al corriente los adeudos con CFE, pero en lugar de hacer lo correcto decidieron huir sin avisarle a su arrendataria.

“Buenas noches. No soy de hacer este tipo de cosas. Pero no se vale que hagan este tipo de cosas. Le di mi casa en renta al Sr. VICTOR. Por recomendación de una amiga. (Claro no es culpa de ella.

Aclaro ella solo actuó de buena fe igual que yo). La cuestión es que me desocupo la casa sin avisarme sin pagarme dos meses de renta y sin pagarme un año de luz. Yo tuve que pagar para evitar recargos”, menciona la afectada en su publicación de Facebook.

Al saber en qué condiciones dejaron el inmueble Víctor y Yadira decidieron después de varios días de salir de la casa, enviarle las llaves a Sara con un joven desconocido.

“Y si no fuera lo peor no quería entregarme las llaves de mi casa. Quedó formalmente de entregarlo hoy. Pero no llegó, en cambio mandó a un muchachito a entregarme la llave. Porque sabía cómo me dejó la casa.

Tengan mucho cuidado a veces por querer ayudar, terminamos pagando deudas que ni siquiera es de nosotros. DON VÍCTOR DOÑA YADIRA SI VEN ESTA PUBLICACIÓN TENGAN. TENGAN LA DESENCIA DE PAGARME”, escribió Sara.