Parece que Aguakan Cancún no respetó el acuerdo, siguen los cobros altos

A través de las redes sociales, ciudadanos de Cancún dieron a conocer que Aguakan no está respetando el acuerdo que hizo con el gobierno del estado de Quintana Roo, donde se supone que el recibo de agua iban a venir con una tarifa menor al del mes pasado, pero resultó todo lo contrario, en algunos casos subió y en otros se quedó igual.

El afectado de nombre Carlos T., denunció que Aguakan le está cobrando 33 metros cúbicos, cuando él, según solo consumió 6, además de que no le hicieron el descuento correspondiente que deberían de hacer, según el acuerdo con el gobierno; su pago quedó de 1 mil 482 pesos, el denunciante lo considero un robo y fraude.

Parece que Aguakan Cancún no respetó el acuerdo, siguen los cobros altos

“Gracias aguakan te amo hijo de tu *#”#*, me pones 33 metros cúbicos cuando en realidad fueron 6, los 27 restantes fueron porque tal vez te dio la gana poner eso o fue de el aire que mandas”, escribió en su cuenta de Facebook.

Ante esta denuncia pública, muchos comenzaron a comentar el mismo caso y la queja contra Aguakan, de no respetar el acuerdo o convenio con el gobierno de Quintana Roo, pues a comparación de la CFE, en el recibo aparece en letras el apoyo que prometió el gobernador, Carlos Joaquín.

Aguakan sigue con cobros excesivos en Cancún

Algunos de los comentarios decía lo siguiente, “así me hicieron dos veces, lo peor del caso que no reconocen sus errores y a huevo te lo cobran, yo fui a la Profeco y le bajaron de huevos son una bola de ratas no te dejes dale seguimiento”, le aconsejó uno de los cancunenses al afectado.

Más notas de Quintana Roo aquí

Parece que Aguakan Cancún no respetó el acuerdo, siguen los cobros altos

“Consigan un eliminador de aire para instalarlo en el medidor y así se aseguran que solo el agua les marque el medidor y si es tanta la desconfianza pues metan otro medidor de agua y lo ponen en el tinaco o cisterna y ya sabrán lo que están consumiendo, pero si tienen fuga dentro de la casa pues ese ya es responsabilidad del consumidor”, comentó otra persona debajo de la foto.

Te puede interesar: VIDEO; Aguakan Cancún mandan aire en vez de agua, denuncian en redes

Hasta el momento Aguakan sigue con los cobros excesivos y no ha dado alguna declaración al respecto, pero tal parece que seguirá haciéndolo, porque existen muchas denuncias en su contra y de todas ellas, un mínimo porcentaje ganan los afectados.