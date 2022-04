Paralizarían labores en Comité de Protección Pecuaria.

Trabajadores del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria suspenderían actividades como medida de presión para que les paguen sus salarios, ya que afirman que desde enero pasado se encuentran sin cobrar.

Y es que, destacaron, se encuentran en incertidumbre total, porque el presidente del citado Comité, Sergio Crisanto Morteo, ha manifestado que no hay, hasta el momento, ninguna certeza de que recibirán sus emolumentos en breve.

Detallaron que son 40 trabajadores quienes atraviesan por serios problemas para el sostén de sus hogares, toda vez que son prácticamente cuatro meses sin cobrar.

No vemos para cuando nos vayan a pagar, hemos insistido a los directivos para que presionen al Gobierno del Estado, porque según, esto es porque no les ha depositado unos recursos que se les asignaron desde el año pasado y mientras pues no nos pueden pagar.