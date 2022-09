Para trabajar, les piden “derecho de piso” a mototaxis discapacitados en Cancún

Alrededor de 15 personas con discapacidad, mototaxistas, se manifestaron en la explanada del ayuntamiento Benito Juárez, Cancún, para pedir ayuda de las autoridades por la extorsión que sufren día a día, en el que les exigen dinero a cambio de trabajar libremente.

Los manifestantes son integrantes de la agrupación Libertad y Superación sobre Ruedas, y Mototaxistas Unidos por la Inclusión Laboral, Social y Cultural A.C ., refieren que de los 58 integrantes, 43 decidieron ceder y están pagando cuotas bajo amenazas y pagan alrededor de 50 pesos.

“Solo 15 personas somos los que nos estamos manifestandonos, somos los que no hemos pagado y no queremos pagar, cómo es posible que para trabajar nos quieran cobrar; y para pasar a otra zona en la misma región, también nos quieran cobrar, eso no es posible”, dijo uno de los inconformes, quien pidió el anonimato.

Detalló que al principio les pidieron 150 pesos diarios por cada miembro, pero al negarse, los responsables decidieron bajarlo a 50 pesos, desde entonces, solo 15 no han cedido y son los que piden la intervención de las autoridades para una mayor seguridad.

Les piden “derecho de piso” a mototaxis en Cancún

Les pidieron 150 pesos diarios por cada miembro

Los manifestantes laboran en la zona de Villas del Mar, sobre la Av. Kabah y Los Tules, en las regiones 246, 247, 248 y alrededores, pero al querer ir en la parte de “atrás”, cerca del periférico y alrededores, les exigen “derecho de piso”.

“Nosotros creemos que no es el crimen organizado ni las células delictivas, sino son los mismos líderes sindicales los que están detrás de ellos. El jueves al mediodía tendremos una junta para integrar una mesa de trabajo con el gobierno del estado para llegar a un acuerdo y nuestra seguridad y vida no corra peligro”, comentó el denunciante.

Indicó que no les alcanza, de por si tienen que pagar a su líder 50 pesos por cuota voluntaria, el cual fue acordado con todos los miembros, y además pagar el “derecho de piso”. Afirma que al día gastan en gasolina 150 pesos, más el mantenimiento de las unidades y todo lo que conlleva cumplir los protocolos sanitarios.

“Queremos seguridad y dar con los presuntos, vivimos con miedo y ahora qué hacemos esto, aún más tenemos miedo, espero haya una solución”, comentó.

Numeralias:

750 mototaxis registrados en Cancún

Alrededor de 600 están solo en la zona de Villas del Mar

43 mototaxistas de las dos agrupaciones mencionadas pagan derecho de piso

15 de las dos agrupaciones mencionadas no pagan derecho de piso

Agrupaciones inconformes:

Libertad y Superación sobre Ruedas

Mototaxistas Unidos por la Inclusión Laboral, Social y Cultural A.C .

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram