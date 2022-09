Para el PRI, la alianza Va por México con el PAN y el PRD sigue vigente aún

La dirigencia del PRI en Quintana Roo no considera aún rota la alianza Va por México con el PAN y el PRD, señala el dirigente de este partido, Pedro Flota Alcocer quien asegura que los ánimos del líder panista, Marko Cortés Mendoza deben tranquilizarse antes de las elecciones del 2023 en Coahuila y del 2024 en todo el país.

“Yo le hago un llamado a la serenidad, la política en los niveles de Alejandro “Alito” Moreno, de Marko Cortez Mendoza y de Jesús Zambrano Grijalva no puede hacerse con arrebatos”, recomendó el priísta, quien señaló que hay una confusión en cuanto a la propuesta del PRI sobre la presencia del ejército en las calles. El dirigente del PRI en el estado, Pedro Flota asegura que para ellos la alianza Va por México no está rota y confia en que los ánimos del dirigente del PAN, Marko Cortes se tranquilicen antes de las elecciones de Coahuila en 2023 y de las federales del 2024

Expuso que se debe comprender que el PRI con esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, no está rompiendo los compromisos de la alianza Va por México, “no aprobamos de ninguna manera la militarización del país, lo que se busca es ampliar el plazo de presencia de los elementos castrenses para contener a la delincuencia”.

Flota Alcocer mencionó que hoy día la Guardia Nacional (GN) no está preparada ni tiene el número de elementos que el gobierno federal ofreció tener en las calles para no dejar avanzar a la delincuencia, además que no están preparados, necesitan el apoyo del Ejercito y la Marina, y eso es lo que avaló el PRI; quien ya en su momento votó en contra de pasar la GN a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Reiteró que el PRI, no ha roto ningún pacto, “parece que los dirigentes del PAN y el PRD quieren que todo se tome bajo el análisis del objetivo partidista, pero es peor politizar un tema como el de la seguridad, antes de pensar en el crecimiento de la criminalidad. Es un tema que ya se había aprobado hace 4 años”.

El dirigente del PRI, señaló que el análisis tiene que ser a partir de la seguridad del pueblo y de todos; ya que la Guardia Nacional no está completa, ni capacitada, “por eso el llamado a la serenidad, el PRI sigue con el interés de conformar esta alianza, no hemos roto con nadie”, expuso Flota Alcocer.

Dijo estar a la espera de que recapaciten los dirigente del PAN y el PRD y determinen continuar con la construcción de la alianza opositora en el 2023 en Coahuila y en el 2024 en las elecciones federales y aclara que, “el PRI no es factor de disolución de la alianza o de la posible ruptura de la misma”.

