"Para Oírte Mejor" es como el Gobierno del cambio sigue mejorando la calidad de vida de más quintanarroenses.

Beneficiarios del programa “Para Oírte Mejor” externaron su agradecimiento al gobernador Carlos Joaquín por continuar impulsando más y mejores oportunidades de acceso a programas sociales incluyentes y más humanos, como la entrega de auxiliares auditivos en favor de los grupos vulnerables que les permitirá mejorar su calidad de vida.



Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de escasos recursos económicos y de diversas partes del Estado, con algún problema de discapacidad auditiva, fueron beneficiados con este programa que promueve el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Beneficencia Pública del Gobierno federal y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal.



Si trabajamos juntos podemos disminuir la desigualdad social. El trabajo coordinado entre instituciones y la sociedad ayuda a llevar mejores servicios a más lo necesitan, y también más y mejores oportunidades de acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, destacó la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

Uno de los beneficiarios, Theodoro Cohuo Nahuat de 86 años de edad, luego de recibir de manera gratuita sus auxiliares auditivos expresó: “¡Me siento bien!, ya no como antes que no escuchaba. Muchas gracias al Gobierno por apoyarnos ya que por nuestros propios medios no hubiéramos podido comprar estos aparatos”.





Con lágrimas de emoción María Esther Canché Ruiz agradeció la entrega de los auxiliares auditivos a su hija menor K. A.I.C. de 10 años de edad. “Ella, dijo, tiene 10 años de edad y cursa cuarto grado de primaria. Ver la felicidad de mi hija al recibir estos aparatos me alegra mucho porque sé que ahora ella mejorará en la escuela y en la comunicación con la familia. Muchas gracias gobernador por impulsar estos programas.”

“Estoy muy feliz con estos apoyos que nos dan, ya que los auxiliares auditivos son caros y con este programa nos lo entregan sin costo alguno”, señaló Magdalena del Rosario Keb Brito tras expresar: “se siente muy bien, me serán de gran utilidad y ahora ya hasta puedo escuchar que está lloviendo”.





Así mismo invitó a las personas con discapacidad auditiva y que aún no se acercan a estos programas que hagan a un lado la pena y que acudan a la Beneficencia Pública Estatal. “El gobierno del Estado está facilitando el acceso a estos programas sociales, yo me acerqué y ya me entregaron mis auxiliares auditivos, muchas gracias”.

En este mismo sentido se expresó Salomón Aguilar Martín: “Gracias por apoyarme, ahora podré escuchar a mis hijos e incluso platicar con ellos por teléfono. A todo el Gobierno les estamos agradecidos”.