Paquetes de viaje a Cancún incluirán pruebas PCR, para captar turismo

A un día de comenzar a realizarse las pruebas PCR en turistas extranjeros, los hoteleros de Cancún ya están preparados para facilitar el proceso y al mismo tiempo hacerlo cómodo, esto después de que varios países exigieran estas medidas de seguridad como necesarias para ingresar a ciertos países.

“La afluencia de turismo a comparación de los que estamos acostumbrados normalmente, no es la deseada, en parte por este anunció (requerimiento de pruebas PCR) se desincentivó la llegada del turismo canadiense, mientras que la llegada del turismo norteamericano se pretende salvar, y se espera que con la opción que estamos dando, de que el turista no tenga que salir fuera del hotel a hacerse la prueba, sino que se haga la prueba dentro del mismo y que además esté incluido dentro de su cargo o tarifa, exista una mayor afluencia o por lo menos que no se desincentive la intención de venir a Cancún, Puerto Morelos o Isla Mujeres”, comentó Cintrón.

El servicio se hará en el interior del hotel

Hasta el momento el gobierno de Canadá ha puesto medidas más estrictas y solo ha aceptado resultados de pruebas de antígeno y no de PCR, sin embargo el gobierno estadunidense ve en la segunda prueba una opción segura para su nación.

“Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos, dentro del ordenamiento que hace a las aerolíneas para verificar las pruebas, da la opción de que sea por antígeno o PCR, el gobierno de Canadá dijo que solo la otra opción, lo más barato que hemos logrado tratar esta prueba ha sido de 100 dólares, obviamente para una familia de cuatro, 400 dólares de pruebas es muchísimo dinero”, puntualizó Roberto Cintrón en entrevista

Paquetes que incluyen PCR

Aseguró que con los acuerdos que han obtenido con Farmacias del Ahorro con 346 pesos se pueden hacer la prueba PCR con 95% efectividad, “ya se vuelve accesible para que las empresas hoteleras o los hoteleros puedan absorber los costos y lo podamos incluir en las tarifas”.

Las pruebas PCR serán parte de los paquetes de viajes

Respecto a la propuesta de adquirir vacunas para los trabajadores de la hotelería, Roberto Cintrón señaló que ha habido un acercamiento con AstraZeneca y Pfizer pero ha sido la primera farmacéutica la que no ha cerrado puertas o posibilidades de lograr el cometido, además en exclusiva confirmó que existe una tercera opción y que en próximos días se dará la noticia al respecto.

