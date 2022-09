Pandora y Flans llegará con "Inesperado", show cargado de nostalgia

“Inesperado” es el nuevo espectáculo del quinteto conformado por las integrantes de Pandora y Flans, agrupaciones de los ochentas que lograron mover a una generación, imponer moda y liderar las listas de popularidad y ventas en Latinoamérica.

Fernanda, Ilse, Isabel, Mimí y Mayte ahora apuestan por una nueva agrupación que ha funcionado muy bien y que pronto lanzará álbumes inéditos.

“Inesperado, el disco ya está, sale en octubre. Es el disco de la temporada de conciertos y sale con DVD, por supuesto, y estamos trabajando en conseguir un par de temas inéditos para poderlos cantar las cinco”, comentó Isabel Lascurain.

La idea de un álbum con temas inéditos es una realidad, pues incluso están en busca de la canción idónea para comenzar a grabar.

“Queremos temas nuevos, ya estamos viendo venir esa producción, estamos esperando algo muy especial, o sea la canción que nos haga sentir que es ‘la canción’, entonces siguen llegando temas y temas”, dijo Fernanda Meade.

Cantarán en Cancún

Pandora y Flans se presentarán el próximo 22 de octubre

Pandora y Flans se presentarán el próximo 22 de octubre en la Plaza de Toros con el Inesperado Tour y los boletos van desde 800 hasta tres mil pesos.

“El concierto dura dos horas y cuarto, dos horas y media, depende de qué tanto relajo echemos. La verdad a mí no me gusta decir mucho de qué se va tratar para que la gente vaya, lo viva, lo experimente. A mí no me gustan los spoilers, nada más podemos decir que de verdad es un show que vale mucho la pena, que van a salir muy contentos y más para la gente que le gusta la música de los ochentas y no es necesario que conozcan las canciones, aun así se la van a pasar muy bien”, aseguró Ilse.

En este proyecto, Pandora canta temas de Flans y viceversa. También cantan juntas en un 60 por ciento del show, por lo que deben coordinarse para el montaje de coreografías y voces, algo que ha sido complicado.

“Sí se nos dificultó, hay canciones que tú jurabas que te la sabías perfecto, pero cuál es la sorpresa, pues que no. Toda la vida había hecho una voz y siempre que la cantaba era esa voz y ahorita viene el cambio de lugares, que si te bajas para acá, o mejor acá y es muy interesante”, compartió Ilse.

ESPERAN SU DR. SIMI

Tras cada concierto de “Inesperado” surgen muchos agradecimientos

Tras cada concierto de “Inesperado” surgen muchos agradecimientos por parte de sus fans que se esmeran por regalarles un detalle, sin embargo aún no han recibido ni un solo Dr. Simi, es más, no estaban enteradas de lo que eran.

“Fíjate que se lo vi a Santiago Cruz, dijo ‘me traje de México estos peluches’”, dijo Isabel.

“Sí he visto ya. La Rosalía se llevó algunos y a nosotras no nos han dado”, comentó Ilse.

“Algún día nos regalaron un Dr Simi, nos lo dieron como regalo porque cantamos para la farmacia y yo tenía mi Simi y vi a una niña chiquita y se lo di y mis hijas me dijeron que qué había hecho, que eran importantes. Y por eso les encargamos que nos demuestran su cariño con mucho Simi”, dijo Fernanda.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.