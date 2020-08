Pandemia desploma donación de sangre en Quintana Roo

El número de donantes voluntarios registra un descenso del 15 por ciento como consecuencia de la pandemia del Covid-19 en Quintana Roo.

La Secretaría Estatal de Salud (SESA) reconoció que, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, ha disminuido el número de donantes voluntarios en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

La pandemia del coronavirus ha repercutido en una reducción de la donación voluntaria de sangre, por lo que la SESA hizo un llamado a la sociedad a fortalecer esta acción altruista.

De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 el flujo de donantes en los bancos de sangre en la entidad ha disminuido un 15 por ciento.

Y es que, mientras en 2019 se registró la participación de 10 mil 527 donadores, en el presente año se redujo a ocho mil 930, es decir se registró una disminución de mil 597 donantes.

En este sentido, la SESA convocó a la sociedad a que se tome conciencia sobre la importancia de un suministro constante de sangre, ya que a diario se requiere para salvar vidas de pacientes hospitalizados, de personas programadas para una intervención quirúrgica, partos, y aquellos en situación de emergencia.

La SESA anticipó que, en el marco de la reincorporación de los servicios hospitalarios a la atención de los padecimientos habituales, y el reinicio de actividades, se prevé un incremento de las necesidades de sangre en los nosocomios del Estado.

Por ello, para garantizar la respuesta a las demandas de transfusión sanguínea, la dependencia reiteró el llamado a la donación de sangre voluntaria y altruista.

La pandemia por el Covid-19 ha ocasionado una reducción en el flujo de donadores de sangre en Quintana Roo.

Hay que señalar que, para donar sangre se requiere tener entre 18 y 65 años de edad, peso mayor a 50 kilogramos y estar en ayuno ocho horas previas.

También no se debe haber ingerido bebidas alcohólicas, no haber padecido hepatitis después de los 12 años, y no haber tenido una cirugía mayor a un año (vesícula, cesárea, prótesis).

