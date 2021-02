Pandemia desplaza a enfermos de VIH; hospitales pierden seguimiento de pacientes

La pandemia de coronavirus en Quintana Roo ha invisibilizado otras enfermedades como la causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), denunció Roberto Guzman, director de la organización Red Positiva, encargada de trabajar con personas cero positivo.

Sin embargo, el también activista aseguró que esta no es una situación exclusiva del estado, sino de todo el país, pues recordó que desde el año pasado, las autoridades sanitarias han olvidado todas las demás enfermedades para tratar exclusivamente el COVID-19.

"Hay otra pandemia que es la del VIH y nadie la quiere ver, a pesar de que está muy ligada con el COVID-19 porque se trata de una comorbilidad y una persona en esta situación tiene las defensas bajas y puede morir", manifestó Roberto Guzmán.

Enfermos de VIH pierden seguimiento

Si bien las autoridades (locales y federales) no han incumplido con el abastecimiento de los retrovirales para las personas diagnosticadas con el virus, la atención personalizada de estos ha disminuido y no les dan seguimiento.

"Ellos creen (las autoridades) que la epidemia del VIH es una epidemia de tiene solución a través del medicamento y es en lo que se han convertido los nosocomios: en un punto de distribución de retrovirales pero no dan seguimiento, no dan citas, no los atienden", denunció.

Además de que acusó la nula difusión de campañas preventivas, a pesar de que durante la pandemia de coronavirus, los casos de VIH en Quintana Roo se dispararon exponencialmente.

"Parece que este año 2021 pinta exactamente igual y es preocupante porque se redujo en todo México el 50 por ciento de detección. No han hecho pruebas rápidas y no han querido hacerlo de manera masiva", expuso.

Detectan 142 casos de VIH en QRoo en tres meses

En este sentido, Roberto Guzmán contó que en Red Positiva diagnosticaron 142 nuevos casos de VIH de noviembre a enero, lo cual es un indicador que los contagios están sucediendo, pero no se han detectado.

"Se están dando (los casos) pero nadie los están viendo", expuso.

Te puede interesar: En Cancún, hombres y mujeres viven con VIH y no lo saben

Del total de estos casos, al menos 20 perdieron contacto con la organización, es decir, no saben sobre su estatus de salud, y si continúan su proceso de tratamiento, mientras que todos los demás ya están incorporados.