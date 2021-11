Pandemia afecta campaña de alfabetización en Quintana Roo.

La pandemia de la COVID-19 ha frenado las campañas de alfabetización del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), a grado tal que este año apenas lograron que 130 personas concluyeran la educación básica.

De acuerdo con la directora general del IEEA, Candelaria Raygosa Alcocer, efectivamente la pandemia y otra serie de factores ocasionaron un lento avance en las metas que se habían establecido para los últimos dos años.

Explicó que debido a que el proceso de enseñanza es personalizado, ante amenaza de contagio de la enfermedad, buena parte de los adultos cerraron la posibilidad de continuar con los estudios por miedo a la COVID-19.

Sin embargo, reconoció que existen otros factores, manifestados por habitantes de comunidades rurales, que también han significado retrasos en el sistema de enseñanza.

Mucha gente en las comunidades rurales, que ya es gente adulta, consideran que el aprendizaje no es necesario. Principalmente son personas de la zona indígena, que ya está en edad avanzada o que ya no ve bien o no escucha bien.