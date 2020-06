Panadero decide quitarse la vida al perder su empleo en Playa del Carmen

Un hombre de 27 años de edad, decidió quitarse la vida, en la ciudad de Playa del Carmen, vecinos afirman que el motivo seguro, fue porque perdió su empleo como panadero y al no tener ingresos, entró en depresión y preocupación, hoy no ya no está y dejó su esposa viuda.

De acuerdo a los primeros informes, el hecho ocurrió ayer por la tarde, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la en la calle 68, entre 35 y 40 de la ciudad antes mencionada, un hombre estaba en el interior de su vivienda colgado y sin signos vitales, motivo por el cual solicitaban a una ambulancia.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; al llegar, lamentablemente confirmaron el deceso del joven, por lo que dieron parte al personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo.

Según testimonios de los vecinos, al panadero lo conocían solo de pasada, pues cuando salía temprano a trabajar no entablaba conversación, además de que este panadero era trabajador y poco sociable, sin dar nunca problemas, en otras palabras era tranquilo y no se metía con nadie, además de que estaba viviendo con su esposa.

Una de las versiones que está tomando más fuerza, de acuerdo con declaraciones de los lugareños de la zona, es que cayó en depresión luego de perder su empleo, en medio de la actual crisis por la pandemia del COVID-19, ya no llevaba ingresos a su hogar, decidiendo tomar la vía más fácil, el suicidio.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades competentes, pues si descubren que hay involucradas personas que orillaron a que este joven de 27 años tomara esa decisión, pueden pasar a la cárcel por homicidio, pero en caso de que no, simplemente se hacen los trámites para la entrega del cuerpo a sus familiares.