Pagarán políticos que no cumplan promesas: Consejo de Licenciados en Derecho de Q. Roo

Ante los recientes acontecimientos ocurridos en Solidaridad y Othón P. Blanco, en donde regidores y síndicos pretendieron dar “cabildazo”, en sus respectivos Ayuntamientos, el “Honorable Consejo de Licenciados en Derecho y Juristas Litigantes del Estado de Quintana Roo, A.C. encabezados por su presidente José Juan Chilón Colorado, hizo un llamado a cumplan con lo que la sociedad exige y a lo que se comprometieron en sus campañas políticas.

Como se sabe, tanto Laura Beristaín Navarrete en Solidaridad, como Hernán Pastrana Pastrana, sufrieron en carne propia lo que es la “traición” de quien durante sus campañas al conformar las planillas para presentarlas ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, juraron lealtad y trabajo, para luego desenmascarar sus nefastos intereses de beneficiarse por encima de lo que demanda la ciudadanía.

Ante esto el abogado Juan Chilón, expuso que “es un llamado de atención y a 9 meses de la elección del Congreso local #morena #pri #prd #pan #verde todos en el poder, hagan sus apuestas Quintana Roo espéranos ante todo coordinación y buenos resultados, es lo que la sociedad exige”.

No fallar

“Los socios de este Honorable Consejo de Licenciados en Derecho Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo A.C. Colegio de Abogados con Registro Oficial No. 31 deseamos que la decisión tomada en las urnas el pasado 1 de julio haya sido la correcta”.

“En un país donde la pobreza hace estragos entre los mexicanos y la esperanza en los nuevos Gobernantes es lo único que existe, genera una circunstancia donde el hartazgo se respira en las calles y no deja espacio para fallar, obliga a los nuevos funcionarios cumplir cada una de sus propuestas de campaña por muy descabellada que ésta haya sido”, recalcó.

Por eso añadió, no existe ni un ápice de espacio para fallar, no pueden, no deben fallarle a la confianza que los mexicanos otorgaron, pues para los candidatos opositores a los Gobiernos salientes, todo está mal y por eso fue necesario cambiar.

“Advertimos que todos sabemos que cada gobierno nuevo recibe un fondo para operar y todos los días reciben recursos Proveniente de los impuestos, lo que asegura su correcto funcionamiento, no se vale mentir para justificar la ineficiencia de los nuevos Gobernantes, argumentando que el anterior Gobierno dejó todo mal, por qué para resolver y superar dichos problemas fueron electos. Debemos recordar que por ley la única figura jurídica que no puede quebrar es el Gobierno en cualquiera de sus niveles o división, es decir Ejecutivo, Legislativo o Judicial, a su vez El Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal”, reiteró.

Honestidad y compromiso

“Estamos convencidos de que los nuevos tiempos exigen congruencia, honestidad y compromiso irrenunciable que permita al país salir adelante en todos los sentidos”. Finalmente recalcó que “para QUINTANA ROO hoy inicia una nueva etapa política, con alternancias en sus once alcaldías, donde las fuerzas políticas de izquierdas, centro izquierda, social democracia y conservadores están desde hoy en el poder, Debe imperar primero la legalidad, el diálogo y el acuerdo, pero sobre todo el respeto y la visión de Estado”.