Padres y directivos desconocen esquema de vigilancia en periodo vacacional.

A pesar de que el secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorocica Moreno, aseguró que los padres de familia se encargarán de implementar las medidas de seguridad para la vigilancia de los planteles de educación básica ante la salida vacacional, los tutores desconocen por completo esta instrucción.

El titular de la SEQ incluso comentó que los padres de familia y las autoridades escolares tendrían la facultad de resguardar equipos de cómputo y otros accesorios en sus viviendas con la finalidad de evitar robo o daños en los mismos, sin embargo, los entrevistados señalaron que no es su responsabilidad hacerse cargo del mobiliario ni del equipo escolar.

Como Mario, padre de familia de la escuela primaria Alfredo V. Bonfil Pinto, en el centro de Cancún, quien señaló: “Está muy mal que siempre seamos nosotros quienes tengan que ver por la seguridad de la escuela cuando es trabajo de las autoridades, ya no digamos de los maestros porque ellos también han sufrido desde pandemia el robo a las escuelas y los que la terminan pagando son nuestros hijos. Aquí ni siquiera hay computadoras, por lo que no le veo caso”.

De igual manera, Rosa comentó: “No estaba enterada de esta propuesta, pero que mal que avisen la última semana que los niños salen de vacaciones porque no hay organización con nosotros ni los maestros. La escuela fue robada en pandemia y hasta apenas quieren hacer algo. No está mal, pero yo creo que es mejor que inviertan en verdadera seguridad en las escuelas para que no puedan saquearlas o que mínimo manden a una patrulla para que ande rondando en la noche”.

Mientras que, Claudia dijo: “No nos han dicho nada y no creo que muchos papás se presten a guardar cosas valiosas porque muchos de nosotros salimos de vacaciones y tampoco estamos en casa, otros también tenemos que trabajar y dejar algo como una computadora en casa, con los niños, puede salir mal. Además, aquí en la escuela ni vecinos hay ¿quién la va a vigilar?”.

Directivos, ni enterados

Por su parte, el director de la escuela pública, Gonzalo Ramírez Ávila, dijo: “A mí me llega información por parte de Supervisión Escolar y, hasta ahorita, no nos ha llegado nada sobre este tipo de información, pero si se llegara a implementar ojalá y realmente funcione porque en el papel y en los proyectos suena excelente, pero la realidad es otra”.

El directivo señaló que desde pandemia los delincuentes prácticamente saquearon toda la escuela y, hasta la fecha, siguen trabajando con la infraestructura del plantel al 50 por ciento. Precisó que no hay ni Dirección, ventanas, mobiliario, cableado eléctrico, tienda escolar, baños, biblioteca, equipos de cómputo y equipo de sonido; “todo eso se llevaron y lo que está sigue destruido”.

“Llegan las vacaciones y nosotros como directivos, maestros y padres de familia estamos con la preocupación de que vuelva a pasar lo mismo que en pandemia, que regresemos a las aulas y ya nos volvieron a robar todo, y realizar algo entre ambas partes también nos va a generar un gasto porque tenemos que ver cómo asegurar la escuela”.

El director afirmó que la única defensa que les queda es asegurar las cosas con protectores de herrería, porque cuando se implementó un programa similar llamado Alarma Vecinal, las autoridades no instalaron la alarma en la primaria pública al no contar con luz en el plantel tras el robo del cableado eléctrico.

“Las autoridades dicen llévense a resguardo lo de valor, y es fácil decirlo. Pero todo se roban, en específico en esta escuela, todo lo de valor ya se lo llevaron. Proyectos, planes, propuestas hay muchos, pero de que realmente funcionen y realmente apoyen a las escuelas, es complicado”.

