Padres gastarían más de 2 mil pesos en útiles escolares en Cancún

Alrededor de 80 mil alumnos de nivel básico y media superior en todo el estado de Quintana Roo regresarán a clases, sin embargo no todos los padres e incluso alumnos que trabajan han comprado sus útiles escolares y es que comparando los precios de papelerías destacadas de la ciudad y aquellas que se encuentran en las Regiones, el promedio de gasto es de 2 mil pesos o más, por niño.

Tras una recolección de datos por parte de LA VERDAD en diferentes puntos de la ciudad comparando los precios de algunos establecimientos de papelería, se logró observar que hay una gran diferencia, ya que en el kinder, primaria, secundaria y preparatoria son muy diferentes los útiles escolares que utilizan o necesitan los estudiantes.

Cabe destacar que sólo en Cancún más de 47 mil alumnos egresaron de las escuelas públicas de los cuales 40 mil son de nivel básico y 16 mil de nivel media superior, lo que quiere decir que para las empresas dedicadas a vender útiles escolares tendrán un derrama de casi 100 millones de pesos en esta temporada de regreso a clases.

Julia Hernández, quien tiene un negocio de papeleria mencionó que los padres siempre dejan todo a lo último y faltando una semana e incluso dos a tres días para que inicien las clases, comienzan a comprar los útiles que a sus hijos les hacen falta y destacó que la gente se amontona y en algunos casos hasta se enojan por el tiempo de espera para que sean atendidos.

"Muchas veces los clientes no entienden que los culpables son ellos mismos, ya que en vez de que se preparen semanas antes a la mera hora viene, además en algunos casos si no llegan a tiempo y se nos acaba la mercancía ya no podemos hacer nada, ya que la temporada de los precios bajos o de oferta acaba y los nuevos son precios más caros".

Detalló que un 40% de las personas buscan los precios más caros y un 60% los más bajos, "esto es porque muchas veces a los hijos les sobra del ciclo pasado algún material y sólo compran lo que les hace falta y es por eso que si les alcanza para comprar cosas caras, pero también existen aquellas que por falta de dinero tiene que comprar lo mas económico", concluyó.

Los precios que aparecen a continuación fueron comparados en cuatro diferentes lugares, papelerias Tony, Del Sol, papelería Azul ubicada en la Región 509 y papelería La Mejor ubicada en la Región 107, aunque los precios pueden variar de acuerdo a la zona.

Útiles para kinder:

5 a 7 libretas costuradas: $38 pesos cada una 2 sacapuntas: $5 a $10 pesos cada uno 2 borradores: $5 a $15 pesos cada uno 3 lápiz: $3 a $10 pesos cada uno 1 litro de pegamento: $50 a $80 pesos Estuchera: $40 a $150 pesos Crayolas 12 piezas: $50 a $110 pesos Mochila: $80 a $700 pesos 5 metros de papel contac transparente: $8 pesos el metro 3 metros de papel contac de color: $13 pesos el metro 3 plumones para pizarrón: $20 a $30 pesos cada uno Bicolor: $6 a $10 pesos 50 hojas de colores: $25 pesos 100 hojas blancas: $20 pesos 5 papel bond: $5 cada uno Mandil: $60 a $200 pesos Toallas húmedas: $30 a $80 pesos Medio o un kilo de detergente: $20 a $40 pesos Gel antibacterial: $20 a $40 pesos 5 foamy con diamantina: $9 pesos cada uno 5 fomis sin diamantina: $6 pesos cada uno 1 litro de cloro: $10 a $25 pesos 4 rollos de papel de baño: $15 a $25 pesos Jabón líquido para manos: $15 a $40 pesos

Total: 1 mil 200 pesos comprando lo mas economico y 2 mil 85 adquiriendo lo más caro, pero dependerá en la cantidad de cada cosa, ya que cada escuela le pide al padre más cosas.

Útiles para primaria:

5 a 7 libretas costuradas: $45 pesos cada una 2 sacapuntas: $5 a $10 pesos cada uno 2 borradores: $5 a $15 pesos cada uno 3 lápiz: $3 a $10 pesos cada uno Pegamento chico o mediano: $10 a $40 pesos Estuchera: $40 a $150 pesos Colores de 12 piezas: $28 a $150 pesos Mochila: $150 a $900 pesos 5 metros de papel contac transparente: $8 pesos el metro 3 metros de papel contac de color: $13 pesos el metro 3 plumones para pizarrón: $20 a $30 pesos cada uno Bicolor: $6 a $10 pesos Lapiceros, rojo, azul, negro: $5 a $30 pesos cada uno 50 hojas de colores: $25 pesos 100 hojas blancas: $20 pesos

Total: $777 pesos escogiendo lo más económico y 1 mil 940 comprando lo más caro.

Útiles para preparatoria:

5 a 7 libretas espiral: $22 pesos cada una 2 sacapuntas: $5 a $10 pesos cada uno 2 borradores: $5 a $15 pesos cada uno 3 lápiz: $3 a $10 pesos cada uno Pegamento chico o mediano: $10 a $40 pesos Estuchera: $40 a $150 pesos Colores de 12 piezas: $28 a $150 pesos Mochila: $150 a $900 pesos 5 metros de papel contac transparente: $8 pesos el metro Lapiceros, rojo, azul, negro: $5 a $30 pesos cada uno

Total: 471 pesos lo más económico y 1 mil 604 lo más caro.