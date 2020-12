Padres de familia principal inconveniente en el Aprende en Casa

Los padres de familia resultan ser una constante en el bajo aprovechamiento de las clases a distancia, esto según una encuesta realizada a maestros de educación básica, que si bien nombraron algunos otros temas como inconvenientes, ninguno fue tan comentado como el de los papás de los alumnos que han tenido un año escolar muy cambiante y un descuido por parte de los tutores.

A parte de los inconvenientes que surgen por la falta de equipo e internet en las casas de mexicanos, aparatos de televisión entre otras cosas, los padres de familia influyen mucho en el aprendizaje de los niños y en los anteriores módulos de Aprende en Casa y Aprende en Casa 2, se notó el desinterés por parte de muchos padres de familia respecto a la educación de los hijos.

Tal vez el hecho de que la institución educativa ya no haya ofertado actividades en sus escuelas de forma presencial, o el largo lapso de tiempo desde que en Semana Santa dejaron los niños y jóvenes de asistir a la escuela, que ha hecho a muchos padres de familia perder el interés por la educación de sus hijos.

“Hablando por mi grupo, de 26 alumnos, 20 son los que están constantes entregando las actividades y evidencias; pero realmente el avance se ve solo en unos 13 de ellos. Los demás tienen dificultades pues a papá, mamá o abuelito (a) se le complica apoyarlos en casa. Doy retroalimentación pero aún así el avance es lento”, señaló una docente de preescolar.

Ya sea en grupos de WhatsApp, video llamadas o grupos por Facebook, las formas de comunicación son ignoradas por los papás que además solapan a sus hijos y permiten faltar a reuniones, no entregar tareas e incluso no hacer presencia hasta el final del semestre para exigir que se acepten las tareas en último momento.

“Los obstáculos pueden ser los padres que consienten a los hijos y que les permiten que no envían sus actividades, muchos dicen que no tienen internet, teléfono, ni siquiera una TV. Pero por ejemplo, cuando terminó el primer trimestre muchos padres empezaron a preguntar si se podrían recibir las tareas de sus hijos, dicen que no tienen internet pero se conectan a Facebook ya que también trabajamos con esa herramienta y nos enteramos de las cosas”, nos comentó una mestra de educación secundaria en exclusiva para La Verdad Noticias.

Otro caso más serio es que existen padres que no cuentan con los conocimientos suficientes para poder ser un apoyo para sus hijos cuando surgen las dudas y también otros padres salen a buscar el sustento diario dejando a los jóvenes y niños grandes horas sin supervisión.

“Los que están siendo apoyados por sus padres de familia aprovechan la educación a distancia, no obstante hay quienes por cuestiones de trabajo han tenido dificultades para brindarles el apoyo a sus hijos, existen familias con poca o escasa escolaridad y por ende es poco lo que pueden aportarle al niño representando para estos un reto aún mayor”, señaló una maestra de educación de nivel básico.

