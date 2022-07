Padres de familia opinan sobre la prohibición de la SEP para reprobar estudiantes

Mediante un comunicado emitido en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que para el final del ciclo escolar 2021-2022 ningún alumno de nivel básico podrá ser reprobado.

Esto con el objetivo de evitar generar un mayor retraso académico durante el receso vacacional de verano que iniciará el 21 de julio en Quintana Roo de acuerdo a lo establecido por el calendario federal de la SEP.

De acuerdo con el subsecretario de Educación en la Zona Norte de Quintana Roo, Carlos Goricica Moreno, la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) se apegó a dicho calendario por lo que no habrá cambios en el proceso de cierre del ciclo escolar 2021-2022.

Padres de familia opinan sobre la prohibición de la SEP

Los padres de familia de Quintana Roo han alzado la voz

Ante esta situación, los padres de familia de Quintana Roo han alzado la voz contra esta decisión de las autoridades educativas y de las graves consecuencias que generarán en la población estudiantil en un futuro.

Lorena Trujillo, 39 años

“Esta mal que los pasen si no tiene buen promedio, ya que cuando más se tienen que esforzar las autoridades ante la situación después de la pandemia; deberían reprobarlos si están mal y lo digo consciente porque mi niño está mal en los estudios y aún así me lo pasaron de año”.

Liliana Ortiz, 38 años

¿Te imaginas el futuro de México si no saben nada estos niños? se van a complicar las cosas mucho más adelante ya no va a ser lo mismo, los niños de ahora no se están preparando académicamente y por eso opino que los apoyos deberían de dárselos a quienes realmente estudian y tienen buenas calificaciones, no a cualquiera.

María Torres, 41 años

Pues si esta mal porque los niños si están atrasados, porque ahorita los maestros se están quedando con los niños que están atrasados pero en un semana no van a recuperar lo que perdieron durante la pandemia, no puede ser que los niños no vayan al mismo nivel.

Sonia Cob, 50 años

La culpa no la tienen ni los niños, ni los maestros porque estuvimos dos años fuera de las escuelas y no sería justo que no pasarán al siguiente año por la pandemia, pero si los maestros y padres de familia vieran más por la preparación de los niños no veo cual sería el problema que los pasen de año.

Gloria Martínez, 36 años

En mi opinión no deberían pasarlos porque si tienen bajas calificaciones es porque no saben hacer las tareas y eso no es responsabilidad del maestro sino de uno como padre porque el maestro hace lo que tiene que hacer aquí en la escuela pero en casa lo tenemos que hacer nosotros.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.