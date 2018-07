Padecería del PRI se la pelean sindicatos en Quintana Roo

Sindicatos del sector popular quieren reconstruir lo que queda de este partido en Quintana Roo, aunque ya no tendrá el paternalismo gubernamental.

Raymundo King, Manuel Andrade, Félix González, Roberto Borge y Manuel Díaz Carbajal entre otros, artífices de la doble derrota electoral, tanto para gobernador (2016) como para la presidencia de la República, senado, diputados federales y municipios (2018)

Con dos derrotas consecutivas a cuestas en tan solo 24 meses (2016 la gubernatura estatal y en 2018 la elección presidencial), poco o nada que de impulso queda entre las huestes del PRI, sobre todo porque el financiamiento tanto a nivel estatal como federal quedará reducido prácticamente al mínimo, además de que también tendrá que pagar multas y otros adeudos producto de los gastos de campaña.

Incluso está el agravante de que una vez que lleguen a tomar posesión alcaldes de oposición, tendrán que sufragar otros gastos que anteriormente no hacían como pagar la energía eléctrica, copias fotostáticas, combustible, vehículos, gastos de gestoría y oficina, y hasta empleados comisionados, que tradicionalmente eran absorbidos por la administración municipal en turno.

Oídos sordos

A principios de 2017, José Luis Toledo Medina, diputado federal saliente, Carlos Cardín Pérez ex alcalde de Benito Juárez y Jesús Martínez Ross, ex gobernador, el ex edil Javier Novelo y el diputado federal, Mario Machuca, así como un grupo de militantes demandó formalmente, desde Felipe Carrillo Puerto, cuna de la guerra de castas, exigieron la salida de la presidencia estatal del tricolor, de diputado local Raymundo King de la Rosa.

Sin embargo, no se tomaron en cuenta a estos líderes y ahí están las consecuencias, el PRI atraviesa la peor crisis de su historia y King de la Rosa, arrastra la pesada losa de la derrota, aunque cabe destacar que a finales de mayo de este año, entró como sustituto Manuel Díaz Carbajal, quien tampoco no logró inyectarle votos al tricolor.

Andrade, otro responsable

El ex gobernador y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, desde 2016 también se le nombró delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), al estado de Quintana Roo, por lo que también es el que perdió la elección estatal y ahora la presidencial y de los demás cargos de elección. Aquella frase que repetía en todas sus discursos y conversaciones de: “no es por presumir, pero no he perdido ninguna elección”, quedaron enterradas lo mismo que el PRI.

A nivel nacional, hay quienes plantean que se le cambie el

nombre al partido en su peor crisis histórica.

Pero además la militancia ahora reclama toda la serie de prerrogativas y dinero que se destinó a la elección tanto a la gubernatura como a la presidencial y que sumarían más de 50 millones de pesos que también se perdieron.

Sin embargo no todo es gris para King de la Rosa, ya que de acuerdo a las redes sociales, desde 2016 su familia tiene un alto poder adquisitivo y ostenta varios vehículos último modelo así como vive en una gran residencia. De Andrade no se diga, vive más que holgadamente con una gran fortuna, en Tabasco los mismos priistas dan cuenta de ello.

CROC o CTM

Más allá de qué central obrera se haga cargo de lo que queda del PRI, ya sea la Confederación de Trabajadores de México (CTM), o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), pues para ser sinceros son los únicos que tienen los suficientes recursos financieros para poder “engrasar” la maquinaria electoral del otrora invencible PRI, que ahora solo es un fantasma.

Y es que aunque se tenga presupuesto, mismo que durante décadas jamás permeó a las bases, solo fue botín de unos cuántos, lo más importante es que se tenga credibilidad, lo que perdió en el último sexenio a nivel nacional y en la entidad con las erráticas administraciones de Roberto Borge y Félix González que llevaron a la entidad al sobreendeudamiento.

En esta lucha por lo que queda del PRI, están por la CTM, Isidro Santamaría y por la CROC, Mario Machuca Sánchez, quienes cada uno por su lado, tratarán de revivirlo, tarea casi imposible.